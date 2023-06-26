Война в Украине: Илона Гвоздева рассказала, как война сменила ее маленькую дочь

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева призналась, что война нанесла невероятную психологическую травму детям. Хореограф поделилась переменами, которые произошли с ее дочерью.

Об этом Гвоздева сообщила в своем Instagram.

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Спешим жить

Хореогарфя показала, фото, на котором ее дочь занимается гимнастикой. Победительница "Танцев со звездами" рассказала, что дети никогда не забудут то, что сейчас происходит в их стране.

Дочь танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Смотрю эти фото и слезы на глазах наворачиваются. После последней громкой ночи в Киеве моя дочь снова стала бояться всего, услышав тревогу, бежит впереди меня прятаться в укрытие, руки и голос дрожит и мое сердце просто кроется от бессилия! Ночью живем как кроты, а днем стараемся наверстать жизнь и успеть быть счастливыми в этот день! Словно спешим жить, потому что завтра может не наступить! Я уже придумывала все: игры, вкусности, отвлекающие беседы, маленькие путешествия, подарки но, к сожалению, наши дети навсегда теперь будут детьми войны!", — поделилась хореограф.

Илона Гвоздева уже много лет замужем за бизнесменом Иваном Хомячуком. У пары двое детей — дочь Валерия и сын Доминик.

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась печальной новостью. Известная танцовщица рассказала о том, как девять лет назад у нее не стало отца и брата и показала кадры со своими близкими людьми.

Напомним, Илона Гвоздева показала, как она занимается спортом. Популярная танцовщица показала действенные упражнения в домашних условиях и рассказала, что нужно делать, чтобы держать себя в форме.