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Ілона Гвоздьова розповіла про підступні хвороби на турецьких курортах

15 липня 2023 11:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілона Гвоздьова розповіла про підступні хвороби на турецьких курортах
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова вирушила на відпочинок до Туреччини. Але з перших днів на зірку чекали неприємні несподіванки.

Про це учасниця "Танців аз зірками" розповіла у своєму Instagram.

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Рекомендації від танцівниці

Одразу після приїзду до Туреччини Ілона Гвоздьова застала землетрус. Зірка прокинулася вночі від поштовхів. А вже за кілкьа днів її донька захіворіла. У дівчинки були неприємні симптоми, які змушували її страждати.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця вирішила попередити своїх підписників про підступні хвороби, які їх можуть спіткати на курорті, і з якими сама зіштовхнулася вона. Серед переліку були такі недуги:

1. Ротовірусна інфекція

2. Сонячна алергія

3. Сонячні опіки

4. Харчове отруєння

5. Вірус Коксакі

"Симптоматика приблизно у всіх однакова: температура, блювотиння, діарея, біль в животі, висип, слабкість, біль в мʼязах! Звісно, важливо ставитися до гігієни відповідально, але без шаленого контролю. Сподіваюсь, рекомендації стануть в нагоді", — написала Гвоздьова і дала кілька рекомендацій.

Поради щодо гігієни на відпочинку, які варто запамʼятати:

  • дуже часто мити руки
  • завжди при собі мати антибактеріальні серветки чи спрей для рук
  • уникати басейнів або максимально спостерігати за тим щоб діти не ковтали воду в басейні і на морі
  • пити виключно бутульовану воду, уникати пиття води з кулерів
  • мити овочі і фрукти і краще перед вживанням ще й чистити максимально усі, які можливо
  • не брати в ресторанах салати з майонезом, вже порізані овочі і фрукти
  • дуже ретельно перевіряти термін придатності солодощів та молочних продуктів
  • продуктів не купляти їжу на стихійних ринках і пляжах
  • не купляти соки на вулиці і напитки з льодом
  • по можливості на відпочинок брати для дитини посуд з дому

Раніше хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Українська танцівниця зізналася в тому, що її маленька дочка захворіла на ротавірус після купання в морі, та розповіла про те, як вона не змогла її вберегти. 

Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що війна завдала неймовірну психологічну травму дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.

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