Ілона Гвоздьова розповіла про підступні хвороби на турецьких курортах

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова вирушила на відпочинок до Туреччини. Але з перших днів на зірку чекали неприємні несподіванки.

Про це учасниця "Танців аз зірками" розповіла у своєму Instagram.

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Рекомендації від танцівниці

Одразу після приїзду до Туреччини Ілона Гвоздьова застала землетрус. Зірка прокинулася вночі від поштовхів. А вже за кілкьа днів її донька захіворіла. У дівчинки були неприємні симптоми, які змушували її страждати.

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця вирішила попередити своїх підписників про підступні хвороби, які їх можуть спіткати на курорті, і з якими сама зіштовхнулася вона. Серед переліку були такі недуги:

1. Ротовірусна інфекція

2. Сонячна алергія

3. Сонячні опіки

4. Харчове отруєння

5. Вірус Коксакі

"Симптоматика приблизно у всіх однакова: температура, блювотиння, діарея, біль в животі, висип, слабкість, біль в мʼязах! Звісно, важливо ставитися до гігієни відповідально, але без шаленого контролю. Сподіваюсь, рекомендації стануть в нагоді", — написала Гвоздьова і дала кілька рекомендацій.

Поради щодо гігієни на відпочинку, які варто запамʼятати:

дуже часто мити руки

завжди при собі мати антибактеріальні серветки чи спрей для рук

уникати басейнів або максимально спостерігати за тим щоб діти не ковтали воду в басейні і на морі

пити виключно бутульовану воду, уникати пиття води з кулерів

мити овочі і фрукти і краще перед вживанням ще й чистити максимально усі, які можливо

не брати в ресторанах салати з майонезом, вже порізані овочі і фрукти

дуже ретельно перевіряти термін придатності солодощів та молочних продуктів

продуктів не купляти їжу на стихійних ринках і пляжах

не купляти соки на вулиці і напитки з льодом

по можливості на відпочинок брати для дитини посуд з дому

Раніше хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Українська танцівниця зізналася в тому, що її маленька дочка захворіла на ротавірус після купання в морі, та розповіла про те, як вона не змогла її вберегти.

Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що війна завдала неймовірну психологічну травму дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.