Ілона Гвоздьова розповіла про підступні хвороби на турецьких курортах
Танцівниця Ілона Гвоздьова вирушила на відпочинок до Туреччини. Але з перших днів на зірку чекали неприємні несподіванки.
Про це учасниця "Танців аз зірками" розповіла у своєму Instagram.
Рекомендації від танцівниці
Одразу після приїзду до Туреччини Ілона Гвоздьова застала землетрус. Зірка прокинулася вночі від поштовхів. А вже за кілкьа днів її донька захіворіла. У дівчинки були неприємні симптоми, які змушували її страждати.
Танцівниця вирішила попередити своїх підписників про підступні хвороби, які їх можуть спіткати на курорті, і з якими сама зіштовхнулася вона. Серед переліку були такі недуги:
1. Ротовірусна інфекція
2. Сонячна алергія
3. Сонячні опіки
4. Харчове отруєння
5. Вірус Коксакі
"Симптоматика приблизно у всіх однакова: температура, блювотиння, діарея, біль в животі, висип, слабкість, біль в мʼязах! Звісно, важливо ставитися до гігієни відповідально, але без шаленого контролю. Сподіваюсь, рекомендації стануть в нагоді", — написала Гвоздьова і дала кілька рекомендацій.
Поради щодо гігієни на відпочинку, які варто запамʼятати:
- дуже часто мити руки
- завжди при собі мати антибактеріальні серветки чи спрей для рук
- уникати басейнів або максимально спостерігати за тим щоб діти не ковтали воду в басейні і на морі
- пити виключно бутульовану воду, уникати пиття води з кулерів
- мити овочі і фрукти і краще перед вживанням ще й чистити максимально усі, які можливо
- не брати в ресторанах салати з майонезом, вже порізані овочі і фрукти
- дуже ретельно перевіряти термін придатності солодощів та молочних продуктів
- продуктів не купляти їжу на стихійних ринках і пляжах
- не купляти соки на вулиці і напитки з льодом
- по можливості на відпочинок брати для дитини посуд з дому
Раніше хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Українська танцівниця зізналася в тому, що її маленька дочка захворіла на ротавірус після купання в морі, та розповіла про те, як вона не змогла її вберегти.
Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що війна завдала неймовірну психологічну травму дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.