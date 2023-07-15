Илона Гвоздева рассказала о коварных болезнях на турецких курортах
Танцовщица Илона Гвоздева отправилась на отдых в Турцию. Но с первых дней звезду ждали неприятные неожиданности.
Об этом участница "Танцев со звездами" рассказала в своем Instagram.
Рекомендации от танцовщицы
Сразу после приезда в Турцию Илону Гвоздеву застало землетрясение. Звезда очнулась ночью от толчков. А уже через несколько дней ее дочь заболела. У девочки были неприятные симптомы, заставлявшие ее страдать.
Танцовщица решила предупредить своих подписчиков о коварных болезнях, которые их могут встретить на курорте, и с которыми сама столкнулась она. Среди перечня были следующие болезни:
1. Ротовирусная инфекция
2. Солнечная аллергия
3. Солнечные ожоги
4. Пищевое отравление
5. Вирус Коксаки
"Симптоматика примерно у всех одинаковая: температура, рвота, диарея, боль в животе, сыпь, слабость, боль в мышцах! Конечно, важно относиться к гигиене ответственно, но без бешеного контроля. Надеюсь рекомендации пригодятся", — написала Гвоздева и дала несколько рекомендаций.
Советы по гигиене на отдыхе, которые следует запомнить :
- очень часто мыть руки
- всегда при себе иметь антибактериальные салфетки или спрей для рук
- избегать бассейнов или максимально наблюдать за тем, чтобы дети не глотали воду в бассейне и на море
- пить исключительно бутылированную воду, избегать питья воды из кулеров
- мыть овощи и фрукты и лучше перед употреблением еще и чистить максимально все, что возможно
- не брать в ресторанах салаты с майонезом, уже порезанные овощи и фрукты
- очень тщательно проверять срок годности сладостей и молочных продуктов
- не покупать еду на стихийных рынках и пляжах
- не покупать соки на улице и напитки со льдом
- по возможности на отдых брать для ребенка посуду из дома
Ранее хореограф Илона Гвоздева рассказала о проблемах в своей семье. Украинская танцовщица призналась в том, что ее маленькая дочь заболела ротавирусом после купания в море, и рассказала о том, как она не смогла ее уберечь.
Напомним, танцовщица Илона Гвоздева призналась, что война нанесла невероятную психологическую травму детям. Хореограф поделилась изменениями, произошедшими с ее дочерью.