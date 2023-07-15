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Илона Гвоздева рассказала о коварных болезнях на турецких курортах

15 июля 2023 11:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Илона Гвоздева рассказала о коварных болезнях на турецких курортах
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Илона Гвоздева отправилась на отдых в Турцию. Но с первых дней звезду ждали неприятные неожиданности.

Об этом участница "Танцев со звездами" рассказала в своем Instagram.

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Рекомендации от танцовщицы

Сразу после приезда в Турцию Илону Гвоздеву застало землетрясение. Звезда очнулась ночью от толчков. А уже через несколько дней ее дочь заболела. У девочки были неприятные симптомы, заставлявшие ее страдать.

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица решила предупредить своих подписчиков о коварных болезнях, которые их могут встретить на курорте, и с которыми сама столкнулась она. Среди перечня были следующие болезни:

1. Ротовирусная инфекция

2. Солнечная аллергия

3. Солнечные ожоги

4. Пищевое отравление

5. Вирус Коксаки

"Симптоматика примерно у всех одинаковая: температура, рвота, диарея, боль в животе, сыпь, слабость, боль в мышцах! Конечно, важно относиться к гигиене ответственно, но без бешеного контроля. Надеюсь рекомендации пригодятся", — написала Гвоздева и дала несколько рекомендаций.

Советы по гигиене на отдыхе, которые следует запомнить :

  • очень часто мыть руки
  • всегда при себе иметь антибактериальные салфетки или спрей для рук
  • избегать бассейнов или максимально наблюдать за тем, чтобы дети не глотали воду в бассейне и на море
  • пить исключительно бутылированную воду, избегать питья воды из кулеров
  • мыть овощи и фрукты и лучше перед употреблением еще и чистить максимально все, что возможно
  • не брать в ресторанах салаты с майонезом, уже порезанные овощи и фрукты
  • очень тщательно проверять срок годности сладостей и молочных продуктов
  • не покупать еду на стихийных рынках и пляжах
  • не покупать соки на улице и напитки со льдом
  • по возможности на отдых брать для ребенка посуду из дома

Ранее хореограф Илона Гвоздева рассказала о проблемах в своей семье. Украинская танцовщица призналась в том, что ее маленькая дочь заболела ротавирусом после купания в море, и рассказала о том, как она не смогла ее уберечь.

Напомним, танцовщица Илона Гвоздева призналась, что война нанесла невероятную психологическую травму детям. Хореограф поделилась изменениями, произошедшими с ее дочерью.

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