Илона Гвоздева в Турции успела устроить пляжную фотосессию перед землетрясением

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева отправилась с детьми на отдых. Звезда поехала в Турцию, где за первые дни успела пережить целую палитру эмоций.

Фото танцовщица поделилась в своем Instagram.

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Уехать от войны и застать землетрясение

Гвоздева в первые дни устроила пляжную фотосессию и показала, как весело проводят время ее дети.

"Жизнь бурлит здесь, потому что наши воины останавливают войну там, в Украине! Автор высказывания, одна из моих подписчиц", — подписала фото с пляжа танцовщица.

А уже через несколько часов Гвоздева поделилась сториз, в котором рассказала, что ее очень испугало произошедшее ночью землетрясение.

Танцовщица Илона Гвоздева пережила землетрясение в Турции. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Уехать от войны в Турцию и застать землетрясение. Ощущения ужасные, с трех часов ночи не сплю", — поделилась хореограф в соцсети.

Кстати, в Турции с начала 2023 года зафиксировано до 53 тысячи землетрясений мощностью 4 балла и выше. В феврале 2023 года в Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение. По официальным данным, в Турции погибли более 50 тысяч человек.

Ранее украинская танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева поделилась печальной новостью. Известная танцовщица рассказала о том, как девять лет назад у нее не стало отца и брата.

Напомним, Илона Гвоздева показала, как она занимается спортом. Популярная танцовщица показала действенные упражнения в домашних условиях и рассказала, что нужно делать, чтобы держать себя в форме.