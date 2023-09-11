Ілона Гвоздьова влаштувала дочці вечірку в стилі Барбі

Ілона Гвоздьова з дочкою. Фото: https://www.instagram.com/ilonagvozdeva/

Дочці зіркового хореографа Ілони Гвоздьової, Валерії нещодавно виповнилося вісім років. З цього приводу зіркова мама влаштувала дочці вечірку у стилі Барбі.

Відео святкування Гвоздьова запостила у Instagram.

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Гвоздьова переконана, все що не робиться — все на краще. За день до свята зірка вирішила відмінити святкування у розважальному центрі з огляду безпеки дітей та спокою батьків, тож усіх запросила до себе додому.

"День народження раз на рік і війна не забере у моєї дитини свято! Я така була розлючена і розчарована, тому що тепер треба було за добу знайти анімаційну команду яка б розважала діточок та й взагалі організовувати все, коли часу обмаль", — говорить Гвоздьова.

За словами зірки, їй допомогли професійні аніматори з івент-агенції Тож свято на стільки вдалося, що навіть батьки згадали дитинство. Також ведуча показала, як готувалася до вечірки з донькою. Мама з дівчинкою влаштували фотосесію у святкових сукнях та з макіяжем.

Раніше танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, що війна нанесла неймовірну психологічну травму дітям. Хореографиня поділилася змінами, які сталися з її дочкою.

Ілона Гвоздьова вже багато років заміжня за бізнесменом Іваном Хом'ячуком. У пари двоє дітей — дочка Валерія та син Домінік.

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