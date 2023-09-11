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Илона Гвоздева устроила дочери вечеринку в стиле Барби

11 сентября 2023 17:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Илона Гвоздева устроила дочери вечеринку в стиле Барби
Илона Гвоздева с дочерью. Фото: https://www.instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочери звездного хореографа Илоны Гвоздевой, Валерии, недавно исполнилось восемь лет. По этому поводу звездная мама устроила дочери вечеринку в стиле Барби.

Видео празднования Гвоздева запостила в Instagram.

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Грандиозный праздник

Гвоздева убеждена, что все не делается — все к лучшему. За день до праздника звезда решила отменить празднование в развлекательном центре по причинам безопасности детей и покоя родителей, поэтому всех пригласила к себе домой.

 

"День рождения раз в год и война не отнимет у моего ребенка праздник! Я так была взбешена и разочарована, потому что теперь нужно было за сутки найти анимационную команду, которая бы развлекала детишек и вообще организовывать все, когда времени мало", — говорит Гвоздева.

По словам звезды, ей помогли профессиональные аниматоры из ивент-агентства. Праздник удался и даже родители вспомнили детство. Также ведущая показала, как готовилась к вечеринке с дочерью. Мама с девочкой устроили фотосессию в праздничных платьях и с макияжем.

 

Ранее танцовщица Илона Гвоздева призналась, что война нанесла невероятную психологическую травму детям. Хореограф поделилась изменениями, произошедшими с ее дочерью.

Илона Гвоздева уже много лет замужем за бизнесменом Иваном Хомякуком. У пары двое детей — дочь Валерия и сын Доминик.

Напомним, Милла Йовович ошеломила сказочной фотосессией с дочерью-красавицей.

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