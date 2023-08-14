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Вогник любові: Гвоздьова показала ексклюзиві кадри з власного вінчання

14 серпня 2023 14:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вогник любові: Гвоздьова показала ексклюзиві кадри з власного вінчання
Хореогрфиня Ілона Гвоздьова з коханим. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Хореографиня Ілона Гвоздьова відзначила дев'яту річницю шлюбу зі своїм чоловіком Іваном Хом’ячуком. Знаменитість поділилася ексклюзивними кадрами з власного весілля.

Про це стало відомо з Instagram Гвоздьової.

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"Все інше неважливо"

Ілона не тільки поділилася ніжним відео з визначної події, ай зізналася чоловікові у коханні.

"Твої зелені очі так дивляться на мене…9 років шлюбу і 14 років спільного життя як одна мить. Подарував мені чудових дітей, збудували затишний будинок, посадили вже купу дерев, навіть лелека встиг завітати. Багато всього було за ці роки, та єдине, що залишається незмінним - це наш вогник любові. Часом він палає шаленим вогнем, часом тліє тихенько, але все одно горить і гріє нас! Люблю тебе і бажаю нам дожити до тих років, коли ми будемо сидіти вдвох, тримаючи один одного за руку на нашій літній терасі, дивитися, як сідає сонце, а позаду нас наші діти і онуки! Ти мій скарб і все інше неважливо!", — сказала Ілона.

 

Іван та Ілона виховують двох дітей — дочку Рію та сина Домініка.

Раніше переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова  розповіла про те, як дев’ять років тому в неї не стало батька та брата, та показала кадри зі своїми близькими людьми.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова показала дієві вправи в домашніх умовах та розповіла, що потрібно робити, щоб тримати себе у формі.

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