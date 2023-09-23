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Ілона Гвоздьова зізналася, що їй завадило зробити операцію зі збільшення грудей раніше

23 вересня 2023 17:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ілона Гвоздьова зізналася, що їй завадило зробити операцію зі збільшення грудей раніше
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася подробицями підготовики до пластичної операції. Зірка розповіла про те, як обирала імпланти для збільшення грудей, та чому наважилась на операцію саме зараз.

Про це Гвоздьова написала у своєму Instagram.

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Підготовка Гвоздьової до операції

Танцівниця поділилася з підписниками відвертим фото. Зірка позує у яскравому костюмі, прикривши бюст руками. За словами хореографині, вона минулого року вже майже лягла під ніж хірурга.

 

"Перед тим як наважитись на мамопластику, я роками вивчала цю історію, починаючи від досвіду подруг, консультацій з лікарями та клініками до огляду різних фірм імплантатів, мільйони фото "До" і "Після" і навіть відчуття тактильні. Було навіть так, що минулого року я майже вже лягла на оперування, та війна все змінила і зараз, думаю, може так мало статися! Бо потім було не до того… До вибору імплантатів я підійшла дуже серйозно, все ж таки моє тіло і моє здоров'я, отже вони мають бути найкращими і найбезпечнішими! Я обрала нове покоління високотехнологічних імплантатів, які отримали схвалення контролюючих органів у більше ніж 85 країнах світу", — поділилася Ілона.

Нагадаємо, співачка MamaRika зробила уколи краси.

Раніше Ілона Гвоздьова призначила дату операції та показала імпланти.

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