Ілона Гвоздьова зізналася, що їй завадило зробити операцію зі збільшення грудей раніше

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася подробицями підготовики до пластичної операції. Зірка розповіла про те, як обирала імпланти для збільшення грудей, та чому наважилась на операцію саме зараз.

Про це Гвоздьова написала у своєму Instagram.

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Підготовка Гвоздьової до операції

Танцівниця поділилася з підписниками відвертим фото. Зірка позує у яскравому костюмі, прикривши бюст руками. За словами хореографині, вона минулого року вже майже лягла під ніж хірурга.

"Перед тим як наважитись на мамопластику, я роками вивчала цю історію, починаючи від досвіду подруг, консультацій з лікарями та клініками до огляду різних фірм імплантатів, мільйони фото "До" і "Після" і навіть відчуття тактильні. Було навіть так, що минулого року я майже вже лягла на оперування, та війна все змінила і зараз, думаю, може так мало статися! Бо потім було не до того… До вибору імплантатів я підійшла дуже серйозно, все ж таки моє тіло і моє здоров'я, отже вони мають бути найкращими і найбезпечнішими! Я обрала нове покоління високотехнологічних імплантатів, які отримали схвалення контролюючих органів у більше ніж 85 країнах світу", — поділилася Ілона.

Нагадаємо, співачка MamaRika зробила уколи краси.

Раніше Ілона Гвоздьова призначила дату операції та показала імпланти.