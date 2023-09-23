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Илона Гвоздева призналась, что ей помешало сделать операцию по увеличению груди раньше

23 сентября 2023 17:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Илона Гвоздева призналась, что ей помешало сделать операцию по увеличению груди раньше
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась подробностями подготовки к пластической операции. Звезда рассказала о том, как выбирала импланты для увеличения груди и почему решилась на операцию именно сейчас.

Об этом Гвоздева написала в своем Instagram.

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Подготовка Гвоздевой к операции

Танцовщица поделилась с подписчиками откровенным фото. Звезда позирует в ярком костюме, прикрыв бюст руками. По словам хореографа, она в прошлом году уже почти легла под нож хирурга.

 

"Перед тем как отважиться на маммопластику, я годами изучала эту историю, начиная от опыта подруг, консультаций с врачами и клиниками до осмотра различных фирм имплантатов, миллионы фото "До" и "После" и даже ощущений тактильных. Было даже так, что в прошлом года я почти уже легла на операцию, но война все изменила и сейчас, думаю, может так должно было случиться! Потому что потом было не до того... К выбору имплантатов я подошла очень серьезно, все же мое тело и мое здоровье, так что они должны быть лучшими и безопасными! Я выбрала новое поколение высокотехнологичных имплантатов, получивших одобрение контролирующих органов в более чем 85 странах мира", — поделилась Илона.

Напомним, певица MamaRika сделала уколы красоты.

Ранее Илона Гвоздева назначила дату операции и показала импланты.

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