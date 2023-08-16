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Ілона Гвоздьова зізналася, скільки витратила на будівництво будинку під Києвом

16 серпня 2023 13:49
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ілона Гвоздьова про те, скільки витратила на новий будинок – легше купити готовий
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова у своєму будинку на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася відвертими подробицями зі свого сімейного життя. Жінка зізналася, скільки грошей вона витратила разом зі своїм чоловіком на будівництво нового будинку за Києвом.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла під час інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Ілона Гвоздьова зазначила, що вони з чоловіком витратили дуже багато грошей на будівельні роботи та вартість матеріалів. За її словами, за таку величезну вартість простіше придбати будинок, де одразу зроблений ремонт. 

Илона Гвоздева
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова на інтерв'ю у Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

При цьому танцівниця стверджує, що на будівництво будинку з урахуванням меблів вже пішло понад 250 тисяч доларів. Втім, це лише половина робіт в її новому будинку, але, як каже Ілона Гвоздьова, це ще не кінець.

"Мені здається, на сьогодні, враховуючи собівартість матеріалів і будівельних робіт, легше купити готовий. Дорого. Якщо враховувати меблі всередині, і це лише 50%, бо будинок ще не готовий, сума вже пішла за 250 тисяч доларів. Це ще не межа", — стверджує українська танцівниця та хореографиня.

Що відомо про будинок?

Відомо, що українська танцівниця придбала новий будинок, який розташований у Київській області, зі своїм чоловіком. Площа нового житла Ілони становить приблизно 238 квадратних метрів. Вони зараз роблять там ремонт, який дорого обходиться.

Будинок Ілони Гвоздьової
Новий будинок Ілони Гвоздьової за Києвом. Фото: скриншот з YouTube

За словами Ілони Гвоздьової, гроші на цей будинок вона збирала зі своїм чоловіком все життя. Ілоні та її чоловікові довелося навіть багато в чому економити, щоб скоріше зібрати гроші та придбати свій власний будинок, де вони житимуть зі своїми дітьми. 

Будинок Ілони Гвоздьової
Новий будинок Ілони Гвоздьової за Києвом. Фото: скриншот з YouTube

Також танцівниця зазначила, що гроші на будинок їм додали батьки, які допомогли їм зібрати певну суму. 

Нагадаємо, ми писали про те, що танцівниця Ілона Гвоздьова пояснила, чому її чоловік зараз не захищає Україну на фронті. 

Раніше ми розповідали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова звернулася до всіх чиновників. 

Також ми повідомляли про те, що танцівниця та хореографиня Ілона Гвоздьова показала відверті фото з відпочинку на морі.

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