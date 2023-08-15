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"Йти м'ясом — ні": Ілона Гвоздьова пояснила, чому її чоловік не захищає Україну

15 серпня 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ілона Гвоздьова пояснила, чому її чоловік не на фронті – повістки немає
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська танцівниця та педагогиня Ілона Гвоздьова зізналася, що досить часто отримує критику та багато запитань стосовно свого чоловіка. Цього разу телезірка розповіла, чому її коханий зараз не знаходиться на фронті, захищаючи Україну.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Ілона Гвоздьова про свого чоловіка

Українська танцівниця зізналася, які питання їй постійно ставлять люди стосовно її чоловіка. Люди цікавляться, чому її коханий зараз не на фронті, як інші чоловіки. Втім, Ілона зазначає, що коли прийде повістка, її чоловік піде на фронт на таких само умовах, як інші.

"Мені постійно пишуть: "А що це ваш чоловік шашлики смажить і будує, а хтось в окопі стоїть?". Ну немає повістки — коли вона прийде, то піде, як і всі інші, на однакових умовах", — пояснює відома українська танцівниця та колишня учасниця шоу "Танці з зірками".

Илона Гвоздева со своей семьей
Танцівниця Ілона Гвоздьова зі своєю сім'єю. Фото: instagram.com/p/Ctos1jftO42/?img_index=2

Ілона Гвоздьова додала, що її коханий не робить ніяких довідок про інвалідність та білий квиток, хоча в нього є проблеми зі здоров’ям.

"У нього проблеми зі здоров’ям — алопеція, коли організм сприймає волосся як чужорідний предмет. Ніхто не знає, звідки хвороба береться, подейкують, що це психосоматика і психічний розлад. Він виникає на тлі стресу. Якщо прийде повістка — він піде. Але рвати на грудях одяг і хапати в руки зброю, я думаю, що це не наймудріше рішення. Йти м’ясом — ні", — зазначила Ілона Гвоздьова.

Зірки, які зараз на фронті

Відомо, що зараз свою країну почав захищати відомий український співак Віталій Козловський. Не так давно він отримав повістку та відправився на бойове навчання. Після закінчення навчання український співак склав присягу та пішов на фронт.

Виталий Козловский
Український співак Віталій Козловський на фронті. Фото: instagram.com/p/Cvuipz7NMfD/?hl=ru

З того моменту на його сторінці з’являється багато різних фото і відео, де він демонструє своє життя на передовій. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова гнівно звернулася до чиновників.

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Ілона Гвоздьова показала перевтілення під час повітряної тривоги. 

Також ми повідомляли про те, що хореографиня Ілона Гвоздьова показала фото з відпочинку на морі.

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