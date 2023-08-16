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Илона Гвоздева призналась, сколько потратила на строительство дома под Киевом

16 августа 2023 13:49
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Илона Гвоздева о том, сколько потратила на новый дом – легче купить готовый
Украинская танцовщица Илона Гвоздева в своем доме на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась откровенными подробностями из своей семейной жизни. Женщина призналась, сколько денег она потратила вместе со своим мужем на строительство нового дома под Киевом.

Об этом Илона Гвоздева рассказала во время интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Илона Гвоздева отметила, что они с мужем потратили слишком много денег на строительные работы и стоимость материалов. По ее словам, за такую огромную стоимость проще приобрести дом, где сразу сделан ремонт.

Илона Гвоздева
Украинская танцовщица Илона Гвоздева на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

При этом танцовщица утверждает, что на строительство дома с учетом мебели уже ушло более 250 тысяч долларов. Впрочем, это всего лишь половина работ в ее новом доме, но, как говорит Илона Гвоздева, это еще не конец.

"Мне кажется, на сегодняшний день, учитывая себестоимость материалов и строительных работ, легче купить готовый. Дорого. Если учитывать мебель внутри, и это лишь 50%, потому что дом еще не готов, сумма уже ушла за 250 тысяч долларов. Это еще не предел", — утверждает украинская танцовщица и хореограф.

Что известно о доме?

Известно, что украинская танцовщица приобрела новый дом, который находится в Киевской области, со своим мужем. Площадь нового жилья Илоны составляет примерно 238 квадратных метров. Они сейчас делают там ремонт, который "влетел в копеечку".

Дом Илоны Гвоздевой
Новый дом Илоны Гвоздевой за Киевом. Фото: скриншот с YouTube

По словам Илоны Гвоздевой, деньги на этот дом она собирала со своим мужем всю жизнь. Илоне и ее мужу пришлось даже во многом экономить, чтобы поскорее собрать деньги и приобрести дом, где они будут жить с детьми.

Дом Илоны Гвоздевой
Новый дом Илоны Гвоздевой за Киевом. Фото: скриншот с YouTube

Также танцовщица отметила, что деньги на дом им добавили родители, которые помогли им собрать определенную сумму.

Напомним, мы писали о том, что танцовщица Илона Гвоздева объяснила, почему ее муж сейчас не защищает Украину на фронте.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева обратилась ко всем чиновникам.

Также мы сообщали о том, что танцовщица и хореограф Илона Гвоздева показала откровенные фотографии с отдыха на море.

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