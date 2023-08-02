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"Коли ви вже наж*ретеся?": Ілона Гвоздьова не втрималася та "всипала" чиновникам

2 серпня 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ілона Гвоздьова гнівно звернулася до чиновників – не втрималася
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська танцівниця та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова висловилася про чиновників. Зокрема, відома танцівниця прокоментувала скандали навколо хабарів, ДТП, присвоювання грошей, різних махінацій та інших речей, пов’язаних з депутатами.

Відповідну публікацію Ілона Гвоздьова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська танцівниця висловилася про скандали, які останнім часом пов’язані з депутатами. Вона не змогла стримати себе в руках та почала буквально "розносити" кожного чиновника, який поводить себе дуже негарно під час повномасштабної війни.

Илона Гвоздева
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова на фотосесії в Києві. Фото: instagram.com/p/CvF2k8urXxA/?img_index=1

"Коли ви вже наж*ретеся, коли вам буде вдосталь грошей, влади, заміських і закордонних будинків, рахунків по всьому світу, автопарків, коли?! Коли у вас зʼявиться сумління та думки, що колись, люди обрали вас для управління країною і її покращення, а не для тотального збагачення власної кишені! Чи ви плануєте забезпечити ще 3 покоління родичів після вас?!" — звернулася до чиновників Ілона Гвоздьова.

Вона заявила, що втрачає віру в перемогу України на війні, коли читає новини про скандали з чиновниками. 

Публікація Ілони Гвоздьової
Публікація танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

"Я Українка, хочу жити у вільній, чесній і квітучій країни, чесно сплачувати податки, працювати і знати що влада — це орган, який піклується про свій народ і сумлінно виконує свої обовʼязки перед державою і народом! Гидко…", — також додала танцівниця.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про хвороби, які можна підчепити в Турції. 

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, як вона тримає себе у формі. 

Також ми повідомляли про те, що відома танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми зі здоров’ям своєї доньки.

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