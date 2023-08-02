Ілона Гвоздьова гнівно звернулася до чиновників – не втрималася

"Коли ви вже наж*ретеся?": Ілона Гвоздьова не втрималася та "всипала" чиновникам
Відома українська танцівниця та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова висловилася про чиновників. Зокрема, відома танцівниця прокоментувала скандали навколо хабарів, ДТП, присвоювання грошей, різних махінацій та інших речей, пов’язаних з депутатами.
Відповідну публікацію Ілона Гвоздьова розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Українська танцівниця висловилася про скандали, які останнім часом пов’язані з депутатами. Вона не змогла стримати себе в руках та почала буквально "розносити" кожного чиновника, який поводить себе дуже негарно під час повномасштабної війни.
"Коли ви вже наж*ретеся, коли вам буде вдосталь грошей, влади, заміських і закордонних будинків, рахунків по всьому світу, автопарків, коли?! Коли у вас зʼявиться сумління та думки, що колись, люди обрали вас для управління країною і її покращення, а не для тотального збагачення власної кишені! Чи ви плануєте забезпечити ще 3 покоління родичів після вас?!" — звернулася до чиновників Ілона Гвоздьова.
Вона заявила, що втрачає віру в перемогу України на війні, коли читає новини про скандали з чиновниками.
"Я Українка, хочу жити у вільній, чесній і квітучій країни, чесно сплачувати податки, працювати і знати що влада — це орган, який піклується про свій народ і сумлінно виконує свої обовʼязки перед державою і народом! Гидко…", — також додала танцівниця.
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