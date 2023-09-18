Яку роль у житті Ілони Гвоздьової відігравав її батько – зворушливі слова

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова у програмі "Світське життя". Фото: скриншот з YouTube

Українська танцівниця, переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова висловилася про роль чоловіків у житті жінок. Зокрема, відома педагогиня зізналася, хто завжди грав велику роль в її житті, та пояснила, яким має бути чоловік.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Хто грав велику роль в житті танцівниці

Відома телезірка зізнається, що велику роль в її житті завжди грав її батько, який навчив її любити спорт, віддав на танці, у дитинстві привчив до праці та навчив заробляти гроші. Зараз, коли у Ілони вже є свої діти, вона дуже часто згадує свого батька.

Танцівниця Ілона Гвоздьова зі своїм батьком. Фото: Instagram Ілони Гвоздьової

Також українська танцівниця розповіла, яким, на її думку, має бути чоловік, в якого є діти. Вона вважає, що він повинен бути справжнім прикладом для своїх дітей.

"Особисто я вважаю, що чоловік-батько — це не тільки про забезпечення сімʼї фінансово, перш за все, це сильний та надійний тил для дітей, це приклад чоловіка для доньки, бо вона дивиться на батька і колись шукатиме такі самі риси в чоловіку, це приклад для сина, яким чоловіком він має зростати і як поводити себе з жінками, і врешті решт, це відчуття саме любові, спілкування і турботи, ось ким має бути батько!" — заявила Ілона Гвоздьова.

Танцівниця вважає, що мати ніколи не може замінити батька і дати те, що має давати тільки чоловік.

"Матір ніколи не зможе замінити батька і дати дітям все те, що має виключно чоловік-батько, бо інакше навіщо тоді в сімʼї є обоє?! Якщо жінка може народити, заробити і виховати, яка роль чоловіка в цьому? Гроші ніколи не зможуть замінити спілкування, довіру і любов", — зазначила також Ілона Гвоздьова.

Публікація Ілони Гвоздьової щодо її батька. Фото: скриншот з Instagram

Батько Ілони Гвоздьової

Відомо, що батька української танцівниці не стало дев’ять років тому через саркому. Не так давно Ілона Гвоздьова вирішила присвятити свою публікацію найріднішій людині, написавши дуже зворушливі слова на її адресу.

Публікація української танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

"Мій дорогий тату, сьогодні був би твій день народження, але ти тепер мій ангел-охоронець, і ось уже 9 років я тільки можу розглядати наші фотографії та згадувати приємні моменти про те, яким було наше життя! Мій рідний, ти навіть не уявляєш, як сильно мені не вистачає тебе, твого сміху, твоїх порад, твого сильного плеча", — зверталася до свого батька Ілона Гвоздьова.

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