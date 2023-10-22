Илона Гвоздева трогательно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня, 22 октября, свой день рождения празднует муж хореографа Илоны Гвоздевой, бизнесмен Иван Хомякчук. Звезда шоу "Танцы со звездами" посвятила возлюбленному трогательную публикацию.
Она доступна в Instagram Гвоздевой.
Поздравление от Гвоздевой
Первое, что Илона пожелала Ивану — крепкого здоровья. В начале года подписчики звездной пары обратили внимание, что у мужа танцовщицы начали выпадать брови. Впоследствии выяснилось, что Иван страдает алопецией — патологическим выпадением волос.
Также Илона пожелала мужу и подписчикам, чтобы скорее пришел мир и все мы "больше не прятались в укрытиях". Также Гвоздева рассказала любопытный семейный факт.
"Наша дочь недавно нарисовала нам с тобой два рисунка, где представила тебя в образе стихии воды, а меня — в стихии огня. Пусть и дальше мы будем так уравновешивать друг друга. Ты моя безудержная вода, которая течет в большой океан любви нашей семьи и всегда находит уютный залив для нас обоих и когда надо тушить мой огонь страстей и эмоций своими безудержными бурными потоками. Ты как целебная вода, которая насыщает наше дерево жизни", — написала Илона.
Отметим, что звездная пара уже много лет вместе. Воспитывают сына и дочь. Любимое хобби Ивана — рыбалка. В его соцсетях немало фотографий, сделанных у водоемов.
Напомним, ранее мы писали, как муж Гвоздевой отреагировал на ее желание увеличить грудь. Также мы рассказывали, что Илона Гвоздева вспомнила родного отца, которого уже нет.
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