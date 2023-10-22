Илона Гвоздева трогательно поздравила мужа с днем рождения

Хореограф Илона Гвоздева с мужем Иваном. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Сегодня, 22 октября, свой день рождения празднует муж хореографа Илоны Гвоздевой, бизнесмен Иван Хомякчук. Звезда шоу "Танцы со звездами" посвятила возлюбленному трогательную публикацию.

Она доступна в Instagram Гвоздевой.

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Первое, что Илона пожелала Ивану — крепкого здоровья. В начале года подписчики звездной пары обратили внимание, что у мужа танцовщицы начали выпадать брови. Впоследствии выяснилось, что Иван страдает алопецией — патологическим выпадением волос.

Мужи сын Илоны Гвоздевой. Скриншот: Instagram/ilonagvozdeva

Также Илона пожелала мужу и подписчикам, чтобы скорее пришел мир и все мы "больше не прятались в укрытиях". Также Гвоздева рассказала любопытный семейный факт.

"Наша дочь недавно нарисовала нам с тобой два рисунка, где представила тебя в образе стихии воды, а меня — в стихии огня. Пусть и дальше мы будем так уравновешивать друг друга. Ты моя безудержная вода, которая течет в большой океан любви нашей семьи и всегда находит уютный залив для нас обоих и когда надо тушить мой огонь страстей и эмоций своими безудержными бурными потоками. Ты как целебная вода, которая насыщает наше дерево жизни", — написала Илона.

Отметим, что звездная пара уже много лет вместе. Воспитывают сына и дочь. Любимое хобби Ивана — рыбалка. В его соцсетях немало фотографий, сделанных у водоемов.

Напомним, ранее мы писали, как муж Гвоздевой отреагировал на ее желание увеличить грудь. Также мы рассказывали, что Илона Гвоздева вспомнила родного отца, которого уже нет.