Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ім'я однорічного сина Ріанни нарешті розкрито arrow

Ім'я однорічного сина Ріанни нарешті розкрито

11 травня 2023 09:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ім'я однорічного сина Ріанни нарешті розкрито
Співачка Ріанна з сином. Фото: Vogue
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цієї суботи, 13 травня, первісток американо-барбадоської співачки Ріанни та репера A$AP Rocky святкуватиме перший день народження. Весь цей час зіркова парочка, яка чекає на появу другої дитини, приховувала ім’я сина. Втім, таблоїдам вдалося розсекретити його. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також:

Як звуть сина Ріанни

У розпорядженні видання з’явилась копія свідоцтва про народження малюка, де вказано, що його ім'я — RZA Ательстон Мейєрс. Так, RZA — відсилання до репера та продюсера RZA, який є лідером гурту Wu-Tang Clan. Сама Ріанна раніше не раз з'являлася у футболках, пов'язаних із цією групою.

Ріанна у футболці гурту Wu-Tang Clan з чоловіком та сином. Фото: BACKGRID/ROJU

Своє друге ім'я хлопчик отримав від зіркового батька. З документів також стало відомо, що на світ хлопчик з'явився у медичному центрі Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі (США). Зараз Ріанна та A$AP Rocky чекають на другу дитину: про нову вагітність співачки стало відомо під час її виступу на "Супербоулі-2023".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Нагадаємо, раніше ми писали, як Ріанна та A$AP Rocky з’явились на  балу Інституту костюма Met Gala в Нью-Йорку (США). Також ми розповідали, що Ріанна випередила співачку Кеті Перрі та очолила престижний рейтинг у Twitter.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB