Ім'я однорічного сина Ріанни нарешті розкрито

Співачка Ріанна з сином. Фото: Vogue

Цієї суботи, 13 травня, первісток американо-барбадоської співачки Ріанни та репера A$AP Rocky святкуватиме перший день народження. Весь цей час зіркова парочка, яка чекає на появу другої дитини, приховувала ім’я сина. Втім, таблоїдам вдалося розсекретити його.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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У розпорядженні видання з’явилась копія свідоцтва про народження малюка, де вказано, що його ім'я — RZA Ательстон Мейєрс. Так, RZA — відсилання до репера та продюсера RZA, який є лідером гурту Wu-Tang Clan. Сама Ріанна раніше не раз з'являлася у футболках, пов'язаних із цією групою.

Ріанна у футболці гурту Wu-Tang Clan з чоловіком та сином. Фото: BACKGRID/ROJU

Своє друге ім'я хлопчик отримав від зіркового батька. З документів також стало відомо, що на світ хлопчик з'явився у медичному центрі Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі (США). Зараз Ріанна та A$AP Rocky чекають на другу дитину: про нову вагітність співачки стало відомо під час її виступу на "Супербоулі-2023".

Нагадаємо, раніше ми писали, як Ріанна та A$AP Rocky з’явились на балу Інституту костюма Met Gala в Нью-Йорку (США). Також ми розповідали, що Ріанна випередила співачку Кеті Перрі та очолила престижний рейтинг у Twitter.