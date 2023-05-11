Имя годовалого сына Рианны наконец раскрыто

Певица Рианна с сыном. Фото: Vogue

В эту субботу, 13 мая, первенец американо-барбадосской певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky будет праздновать свой первый день рождения. Все это время звездная парочка, ожидающая появления второго ребенка, скрывала имя сына. Впрочем, таблоидам удалось его рассекретить.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В распоряжении издания появилась копия свидетельства о рождении малыша, где указано, что его имя — RZA Ательстон Мейерс. Так, RZA — отсылка к рэперу и продюсеру RZA, который является лидером группы Wu-Tang Clan. Сама Рианна раньше не раз появлялась в футболках, связанных с этой группой.

Рианна в футболке группы Wu-Tang Clan с мужем и сыном. Фото: BACKGRID/ROJU

Свое второе имя мальчик получил от звездного отца. Из документов стало известно, что на свет мальчик появился в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (США). Сейчас Рианна и A$AP Rocky ждут второго ребенка: о новой беременности певицы стало известно во время ее выступления на "Супербоуле-2023".

Напомним, ранее мы писали, как Рианна и A$AP Rocky появились на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке (США). Также мы рассказывали, что Рианна опередила певицу Кэти Перри и возглавила престижный рейтинг в Twitter.