Ріанна випередила Кеті Перрі та очолила престижний рейтинг у Twitter: який саме

Американські співачки Ріанна та Кеті Перрі. Фото: колаж Новини.LIVE

Кількість підписників знаменитостей у соцмережах щоденно збільшується. І якщо в Instagram чимало зірок мають понад 100 млн фоловерів, то у Twitter їх не так і багато.

Співачка Ріанна випередила свою колежанку за кількістю підписників у соцмережі одіозного бізнесмена Ілона Маска, повідомляє видання HipHopDX.

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Американо-барбадоська співачка Ріанна, яка очікує на появу другої дитини, стала найпопулярнішою жінкою у Twitter. Їй вдалося випередити Кеті Пері на 10 тисяч підписників. Зараз у всесвітньовідомих артисток 108, 2 млн фоловерів.

Сторінки Кеті Перрі та Ріанни в Twitter. Скриншоти: Twitter/katyperry та Twitter/rihanna

Кеті Перрі значно раніше зареєструвалась у соцмережі — в лютому 2009-го. В жовтні того ж року доєдналась і Ріанна. Втім, суперзірки не найпопулярніші у Twitter. Ілон Маск, колишній президент США Барак Обама та співак Джастін Бібер посідають перші три сходинки престижного рейтингу. А вже четверте та п'яте місце з мінімальною різницею поділяють Ріанна та Кеті Перрі.

Якщо ж порівнювати Instagram-акаунти співачок, то Кеті Перрі значно випереджає Ріанну (+48 млн підписників).

Сторінки Кеті Перрі та Ріанни в Instagram. Скриншоти: Instagram/katyperry та Instagram/badgalriri

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна Ріанна виступила наживо на премії "Оскар-2023". Також ми розповідали, що Кеті Перрі зізналась в коханні колишній дружині свого нареченого, актора Орландо Блума.