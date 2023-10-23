Ймовірна коханка Бекхема розповіла, що він зраджував дружину не тільки з нею

Девід Бекхем з дружиною Вікторією Бекхем. Фото: Reuters

Документальний фільм "Бекхем", що нещодавно вийшов, знову нагадав про ймовірний роман чоловіка Вікторії Бекхем з його колишньою особистою асистенткою Ребеккою Лус. За чутками, він мав з нею стосунки в 2004 році. Жінка розповіла, що зраджував футоболіст дружині не тільки з нею.

Про це пише Daily Mail.

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Ймовірна коханка Бекхема згадала його зраду

Ребекка Лус згадала вечірку 22 вересня 2003 року. Ребекка та її колеги по роботі прибули до будинку бразильського нападника Роналду в розкішному районі північного Мадрида.

"Була чудова їжа, бразильський оркестр самби та текло шампанське", — згадувала Ребекка.

У неї задзвонив мобільний. Це була Вікторія Бекхем, яка шукала свого чоловіка.

"Вона була засмучена, тому що дзвонила Девіду, а він не відповідав. Я сказала, що не знаю, де він… А вона каже: "Не кидай трубку, піди і знайди його. Я сказала: "Добре..." Це було трохи незручно. Я зайшла у будинок, піднялася сходами й побачила двох охоронців Девіда за дверима. Я прошепотіла: "Це Вікторія!", і вказала на телефон", — говорить жінка.

Один з охоронців зник, а коли повернувся, Девід був з ним.

"Я бачила модель на задньому плані, яка лежала на ліжку у спальні. Я розлютилася, просто подивилася на нього, дала йому телефон і сказала: "Твоя дружина". Мені було так боляче. Це було просто жахливе відчуття, і я подумала: "Ти дурень", — сказала Ребекка.

Раніше стало відомо, чим зараз займається ймовірна коханка Бекхема.

Нагадаємо, експертка з мови тіла розповіла, що відчував Бекхем під час інтерв'ю про його ймовірну коханку.