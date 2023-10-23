Ймовірна коханка Бекхема розповіла, що він зраджував дружину не тільки з нею

Ймовірна коханка Бекхема розповіла, що він зраджував дружині не тільки з нею
Документальний фільм "Бекхем", що нещодавно вийшов, знову нагадав про ймовірний роман чоловіка Вікторії Бекхем з його колишньою особистою асистенткою Ребеккою Лус. За чутками, він мав з нею стосунки в 2004 році. Жінка розповіла, що зраджував футоболіст дружині не тільки з нею.
Про це пише Daily Mail.
Ймовірна коханка Бекхема згадала його зраду
Ребекка Лус згадала вечірку 22 вересня 2003 року. Ребекка та її колеги по роботі прибули до будинку бразильського нападника Роналду в розкішному районі північного Мадрида.
"Була чудова їжа, бразильський оркестр самби та текло шампанське", — згадувала Ребекка.
У неї задзвонив мобільний. Це була Вікторія Бекхем, яка шукала свого чоловіка.
"Вона була засмучена, тому що дзвонила Девіду, а він не відповідав. Я сказала, що не знаю, де він… А вона каже: "Не кидай трубку, піди і знайди його. Я сказала: "Добре..." Це було трохи незручно. Я зайшла у будинок, піднялася сходами й побачила двох охоронців Девіда за дверима. Я прошепотіла: "Це Вікторія!", і вказала на телефон", — говорить жінка.
Один з охоронців зник, а коли повернувся, Девід був з ним.
"Я бачила модель на задньому плані, яка лежала на ліжку у спальні. Я розлютилася, просто подивилася на нього, дала йому телефон і сказала: "Твоя дружина". Мені було так боляче. Це було просто жахливе відчуття, і я подумала: "Ти дурень", — сказала Ребекка.
Раніше стало відомо, чим зараз займається ймовірна коханка Бекхема.
Нагадаємо, експертка з мови тіла розповіла, що відчував Бекхем під час інтерв'ю про його ймовірну коханку.
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