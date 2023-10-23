Вероятная любовница Бекхэма рассказала, что он изменял жене не только с ней.

Дэвид Бекхэм с супругой Викторией Бекхэм. Фото: Reuters

Недавно вышедший документальный фильм "Бекхэм" вновь напомнил о предположительном романе мужа Виктории Бекхэм с его бывшей личной ассистенткой Ребеккой Лус. По слухам, он общался с ней в 2004 году. Женщина рассказала, что изменял футболист жене не только с ней.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ребекка Лус вспомнила вечеринку 22 сентября 2003 года. Ребекка и ее коллеги по работе прибыли в дом бразильского нападающего Роналду в модном районе северного Мадрида.

"Была отличная еда, бразильский оркестр самбы и текло шампанское", — вспоминала Ребекка.

У нее зазвонил мобильный. Это была Виктория Бекхэм, которая искала своего мужа.

"Она была расстроена, потому что звонила Дэвиду, а он не отвечал. Я сказала, что не знаю, где он… А она говорит: "Не клади трубку, пойди и найди его. Я сказала: "Хорошо..." Это было немного неловко. Я вошла в дом, поднялась по лестнице и увидела двух охранников Дэвида за дверью. Я прошептала: "Это Виктория!" и указала на телефон", — говорит женщина.

Один из охранников исчез, а когда вернулся, Дэвид был с ним.

"Я видела модель на заднем плане, которая лежит на кровати в спальне. Я разозлилась, просто посмотрела на него, дала ему телефон и сказала: "Твоя жена". Мне было так больно. Это было просто ужасное чувство, и я подумала: "Ты дурак", — сказала Ребекка.

Ранее стало известно, чем сейчас занимается предпологаемая любовница Бекхэма.

Напомним, эксперт по языку тела рассказала, что чувствовал Бекхэм во время интервью о его предпологаемой любовнице.