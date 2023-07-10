Індіану Джонса "обігнали": який фільм жахів очолив американський прокат

Кадр з фільму "Індіана Джонс і реліквія долі". Фото: Google

Напередодні у світовий кінопрокат вийшла п'ята частина з франшизи "Індіана Джонс", головну роль в якій зіграв 80-річний Гаррісон Форд. Стрічка "Індіана Джонс і реліквія долі" протрималась на першому місці американського прокату лише тиждень. З п'єдесталу її потіснила нова частина фільму жахів "Астрал".

Про це повідомляє видання Variety та аналітичний портал Box Office Mojo.

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На виробництво фільму про Індіану Джонса пішло від 250 до 300 млн доларів. І це не враховуючи витрати на маркетинг. За два тижні кінопрокату стрічка зібрала у світі менш як 250 млн доларів. Аби хоча б вийти в нуль, фільму потрібно зібрати як мінімум 500 млн.

Касові збори стрічки "Індіана Джонс і реліквія долі" на 10 липня 2023 року. Скриншот: Box Office Mojo

Новинка кінопрокату, фільм жахів "Астрал: Червоні двері" в прем'єрний вікенд тільки у США зібрав понад 32 млн доларів. І це при виробничому бюджеті всього в 16 млн. Сумарно збори хорору за перший тиждень перевищили 64 млн доларів. Стрічка вже окупилась. Це найвдаліший закордонний дебют для фільмів жахів від початку пандемії Covid-19.

"Астрал: Червоні двері" — пряме продовження другої частини франшизи, яка вийшла на екрани 2013 року. Займався фільмом виконавець однієї з головних ролей Патрік Вілсон. Для нього це дебютна робота на режисерській посаді. Сценаристом вперше за роки існування "Астралів" не був одноосібно Лі Уоннелл. Цього разу він писав у співавторстві зі Скоттом Тімсом. До своїх ролей повернулися актори, задіяні у перших двох фільмах.

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