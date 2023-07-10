Індіану Джонса "обігнали": який фільм жахів очолив американський прокат
Напередодні у світовий кінопрокат вийшла п'ята частина з франшизи "Індіана Джонс", головну роль в якій зіграв 80-річний Гаррісон Форд. Стрічка "Індіана Джонс і реліквія долі" протрималась на першому місці американського прокату лише тиждень. З п'єдесталу її потіснила нова частина фільму жахів "Астрал".
Про це повідомляє видання Variety та аналітичний портал Box Office Mojo.
Бюджет не зіграв ролі
На виробництво фільму про Індіану Джонса пішло від 250 до 300 млн доларів. І це не враховуючи витрати на маркетинг. За два тижні кінопрокату стрічка зібрала у світі менш як 250 млн доларів. Аби хоча б вийти в нуль, фільму потрібно зібрати як мінімум 500 млн.
Новинка кінопрокату, фільм жахів "Астрал: Червоні двері" в прем'єрний вікенд тільки у США зібрав понад 32 млн доларів. І це при виробничому бюджеті всього в 16 млн. Сумарно збори хорору за перший тиждень перевищили 64 млн доларів. Стрічка вже окупилась. Це найвдаліший закордонний дебют для фільмів жахів від початку пандемії Covid-19.
"Астрал: Червоні двері" — пряме продовження другої частини франшизи, яка вийшла на екрани 2013 року. Займався фільмом виконавець однієї з головних ролей Патрік Вілсон. Для нього це дебютна робота на режисерській посаді. Сценаристом вперше за роки існування "Астралів" не був одноосібно Лі Уоннелл. Цього разу він писав у співавторстві зі Скоттом Тімсом. До своїх ролей повернулися актори, задіяні у перших двох фільмах.
Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла світова прем’єра фільму "Барбі" в Лос-Анджелесі (Каліфорнія) та хто зі знаменитостей позував на червоній доріжці. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня.