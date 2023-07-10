Индиану Джонса "обогнали": какой фильм ужасов возглавил американский прокат

Фото из фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы". Фото: Google

Накануне в мировой кинопрокат вышла пятая часть франшизы "Индиана Джонс", главную роль в которой сыграл 80-летний Гаррисон Форд. Лента "Индиана Джонс и реликвия судьбы" продержалась на первом месте американского проката всего неделю. С пьедестала ее потеснила новая часть фильма ужасов "Астрал".

Об этом сообщает издание Variety и аналитический портал Box Office Mojo.

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На производство фильма об Индиане Джонсе ушло от 250 до 300 млн долларов. И это без учета затрат на маркетинг. За две недели кинопроката лента собрала в мире менее 250 млн долларов. Чтобы хотя бы выйти в ноль, фильму нужно собрать как минимум 500 млн.

Кассовые сборы ленты "Индиана Джонс и реликвия судьбы" на 10 июля 2023 года. Скриншот: Box Office Mojo

Новинка кинопроката, фильм ужасов "Астрал: Красная дверь" в премьерный уикенд только в США собрал более 32 млн долларов. И это при производственном бюджете всего в 16 млн. Суммарно сборы хоррора за первую неделю превысили 64 млн долларов. Лента уже окупилась. Это самый удачный зарубежный дебют для ужастиков с начала пандемии Covid-19.

"Астрал: Красная дверь" — прямое продолжение второй части франшизы, вышедшей на экраны 2013 года. Занимался фильмом исполнитель одной из главных ролей Патрик Уилсон. Для него это дебютная работа в режиссерской должности. Сценаристом впервые за годы существования "Астралов" не был единолично Ли Уоннелл. В этот раз он писал в соавторстве со Скоттом Тимсом. К своим ролям вернулись актеры, задействованные в первых двух фильмах.

Напомним, ранее мы писали, как прошла мировая премьера фильма "Барби" в Лос-Анджелесе (Калифорния) и кто из знаменитостей позировал на красной дорожке. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе.