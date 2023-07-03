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Касові збори нового фільму про Індіану Джонса не виправдали очікувань продюсерів

3 липня 2023 10:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Касові збори нового фільму про Індіану Джонса не виправдали очікувань продюсерів
Кадр з фільму "Індіана Джонс і реліквія долі". Фото: Lucasfilm Ltd
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні у світовий, і зокрема український кінопрокат вийшла п'ята частина з франшизи "Індіана Джонс", головну роль в якій зіграв 80-річний Гаррісон Форд. Втім, перші касові показники стрічки "Індіана Джонс і реліквія долі" не потішили продюсерів. 

Про це повідомляє видання CNN.

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За перший вікенд пригодницький фільм зібрав 82 млн доларів в північноамериканському кінопрокаті, і ще 70 млн доларів у світовому. Загальний старт у 152 млн доларів значно слабший, ніж очікували в компанії DreamWorks. Бо на виробництво фільму пішло від 250 до 300 млн доларів. І це не враховуючи витрати на маркетинг. 

Касові збори фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" на 3 липня 2023 року. Скриншот: Box Office Mojo

Для порівняння, попередня частина "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", який вийшла 2008 року, за перший вікенд  зібрала 100 млн доларів. Однією з причин слабких зборів нового фільму є малий інтерес до франшизи серед молодої аудиторії. Так, у США 42% квитків придбали глядачі віком старше 45 років.

Це єдиний фільм у франшизі, знятий не режисером Стівеном Спілбергом і з сюжетом, написаним не Джорджем Лукасом.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми, окрім "Індіана Джонс і реліквія долі", вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, як знімали карколомний трюк з американським актором Томом Крузом у  сьомій частині франшизи "Місія нездійснена", яка незабаром вийде на кіноекрани.

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