Інфоагенти та загадкова смерть Талькова: яка ціна протистояння російських артистів владі

Музикант Ігор Тальков. Фото: instagram.com/_igor_talkov/

Представники культури та шоу-бізнесу Росії завжди обережно висловлювали свою політичну позицію. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, всидіти на двох стільцях стало важче, тож доводиться багатьом обирати. Артисти, які не готові співати "в очі" владі правду, мають або підкорюватися режиму, або їхати з країни-терористки. Тому щодня список так званих "іноагентів" поповнюється новими іменами.

Які наслідки чекають на російських артистів за інакодумство з'ясовували Новини.LIVE.

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Іноагенти — хто вони

Законодавство про "іноагентів", осіб, які проводять діяльність під впливом закордону, у Росії з'явилося у 2012 році. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати будь-яких осіб, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров'я, екології, захисту прав людини. Серед них артисти Віра Брежнєва, Юрій Дудь, Лія Ахеджакова, Лайма Вайкуле, Семен Слєпаков, Світлана Лобода, Валерій Меладзе, Максим Галкін, рок-музиканти Максим Покровський, Борис Гребенщиков, Андрій Макаревич, Земфіра та вокаліст гурту "Мумій Тролль" Ілля Лагутенко.

Нещодавно репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", зачитав антивоєнний гімн "Мир!!Вашему!!Дому!!". Пісню у Росії охрестили екстремістською. У кліпі можна побачити кадри війни в Україні, політичних та культурних діячів Росії та світу. Вже наступного дня після виходу треку, репер залишив Росію, а днями дав перше інтерв'ю з-за кордону. "Лігалайз" відмовся називати країну свого теперішнього перебування.

"Не треба уточнювати, нас навчили боятися вже всього", — прокоментував артист.

Це говорить лише про те, що тисячі особистостей, які здатні вільно мислити та нести цю свободу у своїй творчості, вже роками тримають у страху.

Чого бояться

За офіційною версією, творчість іноагентів не заборонена, але має бути промаркована таким собі "тавром", а саме — застережливим написом або аудіодоріжкою тривалістю не менше 15 секунд. На справді багато артистів, які потрапляють до списку невгодних владі, залишаються без концертів, адже з ними мало хто ризикує співпрацювати. Якщо іноагента вже засудили за адміністративною статтею, після повторного порушення за нею можуть порушити кримінальну справу. Покарання варіюється від чималого штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років.

Тому після тривалого безтурботного життя та концертів на державних каналах, мало хто з зірок готовий піти проти діючої влади. Система не терпить незгодних сьогодні, не терпіла і раніше.

Одне з найзагадковіших вбивств 1990 років

Та чи дійсно артисти можуть бути поза політикою? Вбивство співака Ігоря Талькова, яке сталося 6 жовтня 1991 року і досі не розкрите. Хоча за офіційною версією співак загинув під час сварки двох охоронців перед концертом, його син переконаний, це було політичне замовлення.

Ігор Тальков відкрито висловлював свою опозиційну позицію, як в інтерв'ю, так і в творчості. Його батьки були репресовані і познайомилися у таборі за кілька років до смерті Сталіна. Тож в родині артиста достатньо відчули на собі, що таке бути у немилості у влади. Творчість Талькова з роками ставала все більш різноплановою та кидала виклик сучасній владі.

Наприклад, в пісні "Господин президент" артист прямим текстом звинувачує лідера країни у брехні.

"Господин президент, назревает инцидент:

Мы устали от вранья, в небе — тучи воронья.

Хватит!"

Текст пісні "Глобус" і сьогодні надзвичайно актуальний. А деякі рядки — яскрава ілюстрація до подій, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях нашої країни зараз.

"Покажите мне такую страну,

Где детей заражают,

Где солдат заставляют стрелять

В женщин и стариков"

Важко уявити, що тодішня влада закрила б очі на такі висловлювання. Сам співак не приховував своєї мети — через творчість доносити людям правду.

Тальков починав із ліричних пісень, але в останні роки своєї діяльності зосередився на викритті радянського режиму, створивши цілу музичну програму під назвою "Суд". З цієї причини висувалися версії про те, що до загибелі Талькова були причетні високопоставлені представники радянської еліти або співробітники КДБ.

"Я не хочу втратити трибуну, а сцена – це моя трибуна. Я до неї дуже багато йшов, і у своїх піснях досить докладно викладаю свою точку зору. Закону заарештовувати артиста-композитора у нас немає, а якщо я своїми словами почну говорити, — не в піснях, а просто говорити та збирати таку аудиторію, — то мене просто заарештують, бо без санкції міськвиконкому мені ніхто не дозволить цього робити", — говорив Тальков в інтерв'ю.

Навіщо народному лідеру жити?

Син убитого, Ігор Тальков-молодший, заявив, що вбивство батька не може бути випадковістю. Він не знає, хто був виконавцем, але вважає, що замовником були російські спецслужби.

"Навіщо народному лідеру жити? На тлі миттєвого знищення цілої країни, у СРСР він збирав величезні аудиторії, просто заважав. Комусь там, нагорі, хто вирішує, яким курсом рухати країну", — сказав Тальков-молодший.

За словами сина співака, інцидент з бійкою був ретельно спланований. Причиною конфлікту між менеджментом артистів була послідовність виступив. Вирішувалося, хто закриватиме концерт у палаці "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі. До скандалу та подальшої сутички були причетні комерційний директор Талькова Валерій Шляфман та коханий чоловік співачки Азізи, Ігор Малахов. За версією слідства, він першим дістав зброю і встиг зробити два постріли, але схибив. Пістолет у нього вихопив Шляфман, який міг випадково вистрілити у Талькова.

Згодом Малахов добровільно здався слідству. З нього було знято звинувачення у вбивстві, він отримав умовний термін за зберігання зброї та помер у 2016 році після тяжкої хвороби. У вбивстві запідозрили Шляфмана, але 1992 року він виїхав до Ізраїлю, і для слідства став недосяжним. Ізраїльська влада його видавати відмовилася. Шляфман свою провину у вбивстві Ігоря Талькова заперечує.

Ексдиректор співака повідомив, що прокуратура РФ неодноразово надсилала запити щодо його видачі. Їхні ізраїльські колеги просили вислати справу, щоб самим вирішити, чи винен Шляфман.

"Справу не надіслали. Ніхто не хоче, щоб її довели до кінця", — сказав Шляфман.

Сьогодні не всі російські зірки теж готові йти до кінця у супротиві пропаганді. Але, як і хитка позиція у питаннях добра та зла, так і творчість без міцного особистісного стрижня, завжди приречені.

Нагадаємо, восени минулого року міністерство юстиції РФ внесло гумориста Максима Галкіна до списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземного агента". Весь цей час росіянин, який разом з родиною тепер живе в Ізраїлі, підписує матеріали в соцмережах як "іноагент", бо отримає штраф та нову судову справу.

Раніше Міністерство юстиції країни-терориста включило до реєстру іноземних агентів чимало місцевих знаменитостей. Серед них і блогер Юрій Дудь. Він потроху розпродає свою нерухомість у РФ.