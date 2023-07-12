Инфоагенты и загадочная смерть Талькова: какая цена противостояния российских артистов властям

Музыкант Игорь Тальков. Фото: instagram.com/_igor_talkov/

Представители культуры и шоу-бизнеса России всегда осторожно выражали свою политическую позицию. После полномасштабного вторжения России в Украину, усидеть на двух стульях стало труднее, так что приходится многим выбирать. Артисты, которые не готовы петь "в глаза" власти правду, должны либо подчиняться режиму, либо уезжать из страны-террористки. Поэтому каждый день список так называемых "иноагентов" пополняется новыми именами.

Какие последствия ожидают российских артистов за инакомыслие выясняли Новини.LIVE.

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Иноагенты – кто они

Законодательство об "иноагентах", лицах, осуществляющих деятельность под влиянием заграницы, в России появилось в 2012 году. Критерии, согласно которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать любых лиц, работающих в области образования, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека. Среди них артисты Вера Брежнева, Юрий Дудь, Лия Ахеджакова, Лайма Вайкуле, Семен Слепаков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Максим Галкин, рок-музыканты Максим Покровский, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Земфира и вокалист группы "Мумий" Иллья Лагутенко.

Недавно рэппер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", зачитал антивоенный гимн "Мир!!Вашему!!Дому!!". Песню в России окрестили экстремистской. В клипе можно увидеть кадры войны в Украине, политических и культурных деятелей России и мира. Уже на следующий день после выхода трека рэпер покинул Россию, а на днях дал первое интервью из-за границы. "Лигалайз" отказался называть страну своего нынешнего пребывания.

"Не нужно уточнять, нас научили бояться уже всего", — прокомментировал артист.

Это говорит лишь о том, что тысячи личностей, способных свободно мыслить и нести эту свободу в своем творчестве, уже держат в страхе годами.

Чего боятся

По официальной версии, творчество иноагентов не запрещено, но должно быть промаркировано таким себе "клеймом", а именно — предостерегающей надписью или аудиодорожкой длительностью не менее 15 секунд. На самом деле многие артисты, попадающие в список неугодных властям, остаются без концертов, ведь с ними мало кто рискует сотрудничать. Если иноагент уже осужден по административной статье, после повторного возбуждения по ней может быть возбуждено уголовное дело. Наказание варьируется от немалого штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

Поэтому после длительной беззаботной жизни и концертов на государственных каналах, немногие из звезд готовы пойти против действующей власти. Система не терпит несогласных сегодня, не терпела и раньше.

Одно из самых загадочных убийств 1990 годов

Но действительно ли артисты могут быть вне политики? Убийство певца Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года, до сих пор не раскрыто. Хотя по официальной версии певец погиб во время ссоры двух охранников перед концертом, его сын убежден, это был политический заказ.

Игорь Тальков открыто выражал свою оппозиционную позицию как в интервью, так и в творчестве. Его родители были репрессированы и познакомились в лагере за несколько лет до смерти Сталина. Так что в семье артиста достаточно почувствовали на себе, что такое быть в немилости у власти. Творчество Талькова с годами становилось все более разноплановым и бросало вызов современной власти.

Например, в песне "Господин президент" артист прямым текстом обвиняет лидера страны во лжи.

"Господин президент, назревает инцидент:

Мы устали от вранья, в небе — тучи воронья.

Хватит!"

Текст песни "Глобус" и сегодня очень актуален. А некоторые строки — яркая иллюстрация к событиям, происходящим на временно оккупированных территориях нашей страны сейчас.

"Покажите мне такую страну,

Где детей заражают,

Где солдат заставляют стрелять

В женщин и стариков"

Трудно представить, что тогдашние власти закрыли бы глаза на такие высказывания. Сам певец не скрывал своей цели — через творчество доносить людям правду.

Тальков начинал с лирических песен, но в последние годы своей деятельности сосредоточился на разоблачении советского режима, создав целую музыкальную программу под названием "Суд". По этой причине выдвигались версии о том, что к гибели Талькова были причастны высокопоставленные представители советской элиты или сотрудники КГБ.

"Я не хочу потерять трибуну, а сцена — это моя трибуна. Я к ней очень много шел, и в своих песнях достаточно подробно излагаю свою точку зрения. Закона арестовывать артиста-композитора у нас нет, а если я своими словами начну говорить, — не в песнях, а просто говорить и собирать такую аудиторию, — меня просто арестуют, потому что без санкции горисполкома мне никто не позволит этого делать", — говорил Тальков в интервью.

Зачем жить народному лидеру?

Сын убитого Игорь Тальков-младший заявил, что убийство отца не может быть случайностью. Он не знает, кто был исполнителем, но считает, что заказчиком являлись российские спецслужбы.

"Зачем народному лидеру жить? На фоне мгновенного уничтожения целой страны. В СССР он собирал огромные аудитории, просто мешал. Кому-то там, наверху, кто решает, каким курсом двигать страну", — сказал Тальков-младший.

По словам сына певца, инцидент с дракой был тщательно спланирован. Причиной конфликта между менеджментом артистов была последовательность выступающих. Решалось, кто будет закрывать концерт во дворце "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. К скандалу и дальнейшему столкновению были причастны коммерческий директор Талькова Валерий Шляфман и любимый мужчина певицы Азизы, Игорь Малахов. По версии следствия, он первым достал оружие и успел произвести два выстрела, но промахнулся. Пистолет у него выхватил Шляфман, котрый мог случайно выстрелить в Талькова.

Впоследствии Малахов добровольно сдался следствию. С него были сняты обвинения в убийстве, он получил условный срок хранения оружия и умер в 2016 году после тяжелой болезни. В убийстве заподозрили Шляфмана, но в 1992 году он уехал в Израиль и для следствия стал недоступным. Израильские власти его выдавать отказались. Шляфман свою вину в убийстве Игоря Талькова отрицает.

Экс-директор певца сообщил, что прокуратура РФ неоднократно посылала запросы для его выдачи. Их израильские коллеги просили выслать дело, чтобы самим решить, виноват ли Шляфман.

"Дело не прислали. Никто не хочет, чтобы его довели до конца", — сказал Шляфман.

Сегодня не все российские звезды тоже готовы идти до конца в сопротивлении пропаганде. Но, как и шаткая позиция в вопросах добра и зла, так и творчество без крепкого личностного стержня, всегда обречены.

Напомним, осенью прошлого года министерство юстиции РФ внесло юмориста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента". Все это время россиянин, который вместе с семьей сейчас живет в Израиле, подписывает материалы в соцсетях как "иноагент", потому что получит штраф и новое судебное дело.

Ранее Министерство юстиции страны-террористки включило в реестр иностранных агентов немало местных знаменитостей. Среди них и блогер Юрий Дудь. Он постепенно распродает свою недвижимость в РФ.