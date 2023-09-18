Інна Мірошниченко дебютувала у дубляжі анімації: до неї приєдналися відомі шоумени

Блогерка Інна Мірошниченко. Фото: B&H film distribution

Вже незабаром студія Paramount Pictures презентує продовження анімаційної історії "Щенячий патруль: Мегакіно". Українські знаменитості долучилися до дубляжу популярного мультфільму. Для блогерки Інни Мірошниченко це став дебют.

Про це Новини.LIVE повідомила компанія B&H film distribution.

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Подробиці

Окрім Інни, яка озвучила співвласницю звалища металобрухту, до дубляжу доєднався її чоловік, шоумен Тімур Мірошниченко, а також телеведучий Григорій Решетнік та акторка Антоніна Хижняк.

"На відміну від мене, для моєї дружини це був перший досвід дублювання. Звичайно, я знав, що у неї все вийде добре, але й сам не очікував такого успіху з першого разу. Ніхто у студії не повірив, що це для неї вперше. Тут можна пожартувати, що, напевно, Інна вкладає дітей спати і йде тихенько дублювати", — зізнався Тімур Мірошниченко.

Тімур та Інна Мірошниченко.Фото: B&H film distribution

У "Щенячому патрулі" багатодітна зіркова пара озвучує Генка та Дженет. Історія замовчує, хто вони одне одному: чи подружжя, чи брат із сестрою, чи просто партнери. Ці двоє — співвласники звалища металобрухту на околиці міста.

За словами Тімура, у Дженет величезна душа, і вона болить за брухтозвалище, як в Інни за дітей. Вони дуже емоційні та щирі. Попри те, що вони різні за своїм психотипом та характером, працюють, як єдине ціле. Вони чудова та злагоджена команда і доповнюють одне одного, як і він з Інною в реальному житті.

"Щенячий патруль" вчить діток командній роботі, відповідальності, підтримці й прийняттю. Усі герої в команді різні, але вони працюють разом, тому, звичайно, їм доводиться приймати одне одного. Окрім того, мультфільм показує, що на чолі будь-якої команди має бути дорослий лідер, який візьме на себе відповідальність за інших", — додала Інна Мірошниченко.

Окрім Інни та Тимура на глядачів чекає зустріч з одержимою метеоритами науковицею Ві, яку здублювала акторка Антоніна Хижняк, а на сторожі найцікавіших подій Бухти Пригод стоятиме репортер Сем голосом телеведучого Григорія Решетніка.

Акторка Антоніна Хижняк. Фото: B&H film distribution

Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: B&H film distribution

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