Инна Мирошниченко дебютировала в дубляже анимации: к ней присоединились известные шоумены

Блогерша Инна Мирошниченко. Фото: B&H film distribution

Уже вскоре студия Paramount Pictures представит продолжение анимационной истории "Щенячий патруль: Мегакино". Украинские знаменитости приобщились к дубляжу популярного мультфильма. Для блогерши Инны Мирошниченко это стало дебютом.

Об этом Новини.LIVE сообщила компания B&H film distribution.

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Кроме Инны, озвучившей совладелицу свалки металлолома, к дубляжу присоединился ее муж, шоумен Тимур Мирошниченко, а также телеведущий Григорий Решетник и актриса Антонина Хижняк.

"В отличие от меня, для моей жены это был первый опыт дублирования. Конечно, я знал, что у нее все получится хорошо, но сам не ожидал такого успеха с первого раза. Никто в студии не поверил, что это для нее впервые. Здесь можно пошутить, что, наверное, Инна укладывает детей спать и идет тихонько дублировать", — признался Тимур Мирошниченко.

Тимур и Инна Мирошниченко. Фото: B&H film distribution

В "Щенячем патруле" многодетная звездная пара озвучивает Генка и Дженет. История умалчивает, кто они друг другу: или супруги, или брат с сестрой, или просто партнеры. Эти двое совладельцы свалки металлолома на окраине города.

По словам Тимура, у Дженет огромная душа, и она болит за металлолом, как у Инны за детей. Они очень эмоциональны и искренни. Несмотря на то, что они разные по своему психотипу и характеру, работают как единое целое. Они отличная и слаженная команда и дополняют друг друга, как и он с Инной в реальной жизни.

"Щенячий патруль" учит детей командной работе, ответственности, поддержке и принятию. Все герои в команде разные, но они работают вместе, поэтому, конечно, им приходится принимать друг друга. Кроме того, мультфильм показывает, что во главе любой команды должен быть взрослый лидер, который возьмет на себя ответственность за других", — добавила Инна Мирошниченко.

Кроме Инны и Тимура зрителей ждет встреча с одержимой метеоритами ученой Ви, которую сдублировала актриса Антонина Хижняк, а на страже самых интересных событий Бухты Приключений будет стоять репортер Сэм голосом телеведущего Григория Решетника.

Актриса Антонина Хижняк. Фото: B&H film distribution

Телеведущий Григорий Решетник. Фото: B&H film distribution

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