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Кароль без макіяжу та фотошопу з'явилась на обкладинці відомого глянцю

10 травня 2023 15:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кароль без макіяжу та фотошопу з'явилась на обкладинці відомого глянцю
Тіна Кароль у фотосесії глянцю ELLE Україна. Фото: ELLE Україна
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Глянець "ELLE Україна" презентував перший друкований номер в цьому році і другий від початку повномасштабної війни. На обкладинці з’явилась співачка Тіна Кароль. 

Знімки з фотосесії артистка опублікувала у своїх соцмережах.

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38-річна співачка з’явилась на сторінках глянцю без своєї фірмової червоної помади та мейкапу. Редакція також не ретушувала фото та не обробляла їх у фотошопі. 

"Попри війну ми продовжуємо жити, творити і захищати ДНК нашої країни. Сьогодні вкрай важливо жити в ногу з часом, відчувати його пульс. Актуальна тенденція цього дня: бути собою, бути справжньою, бути сміливою. Я пишаюся командою ELLE, яка підтримала ідею знімання на плівку, що підкреслила наше спільне відчуття щирості навіть у фотографії. Час напівміри та напівтонів минув", — зазначила Кароль. 

Тіна Кароль на обкладинці глянцю ELLE Україна. Фото: ELLE Україна

В інтерв’ю редакції співачка розповіла про музичну експансію, благодійність та особисті трансформації.

"Сьогодні, на мою думку, серце планети б’ється в Україні. Бо така частота емоційних скорочень відбувається саме на нашій території. Тому ми мусимо нести нашу культуру у світ одним масованим фронтом", — підсумувала Тіна Кароль.

Тіна Кароль у фотосесії глянцю ELLE Україна. Фото: ELLE Україна
Тіна Кароль у фотосесії глянцю ELLE Україна. Фото: ELLE Україна

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу з росіянами Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Мед". Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Джамала та інші артисти виступлять у фіналі "Євробачення-2023".

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