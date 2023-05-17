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Интуитивная и аномальная: Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии

17 мая 2023 15:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии
Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Тина Кароль поделилась очередной фотосессией и поразмышляла над своими чувствами. Звезду в шелковом платье снял известный фотограф Michael Fedorak.

Фото певица опубликовала в своем Instagram.

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Пофилософствовать над чувствами

Звезда призвала подписчиков написать собственные смыслы, используя буквы имени, чтобы пофилософствовать над своими чувствами.

Сама Тина расшифровала свое имя следующим образом:

"Т — Творческая, И — Интуитивная, Н — Надежная, А — Аномальная"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, Верка Сердючка с бендом, Тина Кароль, Джамала и группа Go_A зажгли почти на 200 млн аудиторию конкурса "Евровидение-2023".

Ранее глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.

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