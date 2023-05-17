Интуитивная и аномальная: Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии
Певица Тина Кароль поделилась очередной фотосессией и поразмышляла над своими чувствами. Звезду в шелковом платье снял известный фотограф Michael Fedorak.
Фото певица опубликовала в своем Instagram.
Пофилософствовать над чувствами
Звезда призвала подписчиков написать собственные смыслы, используя буквы имени, чтобы пофилософствовать над своими чувствами.
Сама Тина расшифровала свое имя следующим образом:
"Т — Творческая, И — Интуитивная, Н — Надежная, А — Аномальная"
Напомним, Верка Сердючка с бендом, Тина Кароль, Джамала и группа Go_A зажгли почти на 200 млн аудиторию конкурса "Евровидение-2023".
Ранее глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.