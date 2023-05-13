Тіна Кароль вразила розкішною фігурою у сукні для “Євробачення-2023”

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль вже сьогодні знову виступить у фіналі "Євробачення-2023" у Ліверпулі. Для свого яскравого номеру артистка підготувала розкішну червону сукню від українського дизайнера FROLOV.

Фотосесію у спокусливому вбранні Тіна показала на своїй сторінці у Instagram.

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Червоний — то любов

Цього року Тіна Кароль на сцені "Євробачення" виконає свою відому пісню Show Me Your Love, з якою представляла Україну на конкурсі у 2006 році.

Раніше у щоденниках підготовки до "Євробачення-2023" Тіна Кароль поспілкувалася з дизайнером щодо свого конкурсного вбрання. Тоді FROLOV показав ескіз розкішної червоної сукні, яка була дещо схожа на біло-червону, в якій Кароль виступала у 2006 році. Але, судячи з фото, якими співачка поділилась на своїй сторінці у соціальній мережі, образ дещо зазнав змін, але від цього не втратив своєї чарівності.

"Наша задача обрати червоний колір основним, це символ України, адже "червоний — то любов". Сукня дуже влучно буде поєднуватися з піснею. Я розумію хвилювання, що костюм святковий, а нам зараз важко говорити слово "свято". Але дуже важливо показати наскільки ми круті та потужні навіть в умовах війни. Що ми маємо артистів, які ні в чому не поступаються світовим, а в дечому навіть випереджають", — прокоментував свою дизайнерську ідею FROLOV.

Нагадаємо, глянець "ELLE Україна" презентував перший друкований номер в цьому році і другий від початку повномасштабної війни. На обкладинці з’явилась співачка Тіна Кароль.

Раніше співачка Джамала у супроводі філармонічного оркестру BBC презентувала свій новий альбом QIRIM в центрі англійського Ліверпуля, де проходить конкурс "Євробачення-2023".