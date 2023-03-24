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"Его нагнули": Лобода рассказала о Киркорове и звонках от российских властей

24 марта 2023 14:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Светлана Лобода и путинист Филипп Киркоров
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В пятницу, 24 марта, певица Светлана Лобода представила свой новый альбом Made In U. В то же время вышло двухчасовое интервью с артисткой, в котором она в очередной раз высказала свою проукраинскую позицию и рассказала о бывших коллегах из российского шоу-бизнеса.

Видео появилось на YouTube-канале блогера Рамины Эсхакзай.

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По словам Лободы, знаменитости сейчас не могут быть вне политики, всем нужно выбрать сторону, которую они поддерживают. Поэтому на упреки некоторых украинцев в том, что она "предательница", певица не реагирует. В отличие от многих артистов-предателей, таких как Ани Лорак или Таисия Повалий, Светлана подчеркнула, что она приезжает в Украину и именно в Киеве дает интервью.

После начала полномасштабной войны Лобода писала многим российским артистам, с которыми дружила. Среди них был и путинист Филипп Киркоров. Светлана просила его не поддерживать кровавый режим кремля, высылала кадры из Украины.

"Он говорил, что будет пытаться это делать. Что для него это важно, что он все понимает. Но потом прошло время, и я думаю, что его просто нагнули, как и всех. У него просто не было другого выбора", — сказала Лобода.

Светлана слышала, что российские власти угрожали Киркорову и Сергею Лазареву забрать их детей, которых родили суррогатные матери. Лобода объяснила, что в курсе того, какими методами в стране-террористе давят на знаменитостей. В начале полномасштабной войны, когда Лобода еще была в россии, она также получала звонки.

"Почему я пыталась быстро уехать? Потому что поступало много звонков о том, что мы должны понимать и выбрать правильную позицию, что я должна быть умной, что я артистка, которая здесь имеет все. И если остаюсь и поддерживаю режим, то будет еще больше. И мне и моим детям не за что волноваться", — призналась певица.

Лобода понимает, что российские власти хотели с ней сотрудничать, потому что у нее огромная аудитория. Поэтому Светлана планировала как можно скорее уехать из страны-террориста. Сейчас она и ее дочери живут в Латвии. По словам певицы, тем артистам, кто остался в россии, кремль платит немалые деньги. А в рф намеренно распускают слухи, что Украина обеспечивает Лободу за ее позицию.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Лобода встретилась в Киеве с крестницей. Также мы рассказывали, что Лобода представила патриотический клип, в котором устроила танцы в костюмах из музея.

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