Його величність балет: витончена Катерина Кухар стала обличчям модного бренду

Танцівниця Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Танцівниця Катерина Кухар стала дизайнеркою. Зірка балету у співпраці з українським брендом створила колекцію спортивного одягу у стилі балеткор.

Про це Катерина Кухар поділилася у своєму Instagram.

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На сторінці бренду йдеться, що колекція була створена з думками про тих, хто мріє, хто шалено й завзято і день, і ніч іде вперед, хто не здається і не боїться труднощів, хто прагне гармонії.

"Головним джерелом натхнення для дизайнерів став його величність Балет. Увесь одяг максимально комфортний та розроблявся під суворим контролем прими-балерини Катерини Кухар", — йдеться на сторінці марки.

Танцівниця Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Танцівниця Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Танцівниця Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Разом із запуском капсули бренд робить свій внесок на підтримку продовження ремонту в Київському державному фаховому хореографічному коледжі (KSBC), керівником якого є Катерина Кухар.

"Для мене надзвичайно важливі відчуття свободи та тактильний комфорт, тому відчуваєш себе дуже затишно", — прокоментувала балерина співпрацю.

Катерину засипали компліментами підписники, серед яких Ілона Гвоздьова та Крістіна Остапчук.

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