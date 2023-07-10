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Його величність балет: витончена Катерина Кухар стала обличчям модного бренду

10 липня 2023 15:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Його величність балет: витончена Катерина Кухар стала обличчям модного бренду
Танцівниця Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Катерина Кухар стала дизайнеркою. Зірка балету у співпраці з українським брендом створила колекцію спортивного одягу у стилі балеткор.

Про це Катерина Кухар поділилася у своєму Instagram.

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На сторінці бренду йдеться, що колекція була створена з думками про тих, хто мріє, хто шалено й завзято і день, і ніч іде вперед, хто не здається і не боїться труднощів, хто прагне гармонії.

"Головним джерелом натхнення для дизайнерів став його величність Балет. Увесь одяг максимально комфортний та розроблявся під суворим контролем прими-балерини Катерини Кухар", — йдеться на сторінці марки.

 

Танцівниця Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Танцівниця Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Танцівниця Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Разом із запуском капсули бренд робить свій внесок на підтримку продовження ремонту в Київському державному фаховому хореографічному коледжі (KSBC), керівником якого є Катерина Кухар.

"Для мене надзвичайно важливі відчуття свободи та тактильний комфорт, тому відчуваєш себе дуже затишно", — прокоментувала балерина співпрацю.

Катерину засипали компліментами підписники, серед яких Ілона Гвоздьова та Крістіна Остапчук.

Нагадаємо, Андре Тан представив нову модну колекцію під назвою "Подих". Українська природа та Карпати стали для нього головним натхненням.

Раніше стало відомо, що Джорджина Родрігез стала обличчям модної марки GUESS. Фотосесія пройшла у історичній будівлі 19 століття в Мадриді.

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