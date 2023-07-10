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Его величество балет: утонченная Екатерина Кухар стала лицом модного бренда

10 июля 2023 15:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Его величество балет: утонченная Екатерина Кухар стала лицом модного бренда
Танцовщица Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцовщица Екатерина Кухар стала дизайнером. Звезда балета в сотрудничестве с украинским брендом создала коллекцию спортивной одежды в стиле балеткор.

Об этом Екатерина Кухар поделилась в своем Instagram.

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На странице бренда говорится, что коллекция была создана с мыслями о тех, кто мечтает, кто безумно и упорно и день, и ночь идет вперед, кто не здается и не боится трудностей, а так же стремится к гармонии.

"Главным источником вдохновения для дизайнеров стал его величество Балет. Вся одежда максимально комфортна и разрабатывалась под строгим контролем примы-балерины Екатерины Кухар", — говорится на странице марки.

 

Танцовщица Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Танцовщица Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

 

Танцовщица Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Вместе с запуском капсулы бренд вносит свой вклад в поддержку продолжения ремонта в Киевском государственном профессиональном хореографическом колледже (KSBC), руководителем которого является Екатерина Кухар.

"Для меня чрезвычайно важны чувство свободы и тактильный комфорт, поэтому чувствуешь себя очень уютно", — прокомментировала балерина сотрудничество.

Катерину засыпали комплиментами подписчики, среди которых Илона Гвоздева и Кристина Остапчук.

Напомним, Андре Тан представил новую модную коллекцию под названием "Подих". Украинская природа и Карпаты стали для него главным вдохновением.

Ранее стало известно, что Джорджина Родригез стала лицом модной марки GUESS. Фотосессия прошла в историческом здании 19 века в Мадриде.

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