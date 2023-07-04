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Наречена Роналду стала обличчям модного бренду

4 липня 2023 14:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наречена Роналду стала обличчям модного бренду
Наречена Роналду Джорджина Родрігез. Фото: instagram.com/georginagio/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Подружка та мама дітей Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез свого часу познайомилася із зірковим футболістом, коли працювала в магазині відомого бренда. Тепер красуні імениті марки самі пропонують вигідні угоди.

Фото нової рекламної кампанії наречена Роналду опублікувала в Instagram.

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Джорджина стала обличчям модної марки GUESS. Фотосесія пройшла у історичній будівлі 19 століття в Мадриді.

"Ми раді представити Джорджину, яка стала обличчям нашого бренду. Вона сильна, впевнена у собі та рішуча жінка. Кампанія та локація не тільки точно відображають її натуральну красу, але і чуттєвий динамізм, внутрішню силу, які чудово відображають бачення бренду та його стиль", — прокоментував подію співзасновник марки Пол Марчіано.

 

Наречена Роналду Джорджина Родрігез. Фото: instagram.com/georginagio/

Після оголошення про співпрацю Джорджини з маркою її фото з'явилися у центрі Риму у бутиках бренду.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by GUESS (@guess)

Раніше подруга Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез знялась для обкладинки Harper`s Bazaar Saudi Arabia.

Нагадаємо, наречена Роналду, Джорджина Родрігез вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Каннах у золотій сукні.

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