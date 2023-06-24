Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Йому байдуже": Тіну Кароль засудили за зустріч із Папою Римським у Ватикані arrow

"Йому байдуже": Тіну Кароль засудили за зустріч із Папою Римським у Ватикані

24 червня 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Йому байдуже": Тіну Кароль засудили за зустріч із Папою Римським у Ватикані
Тіна Кароль у Ватикані. Фото: Instagram/franciscus
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Тіна Кароль відвідала Ватикан. Там вона зустрілася з 266-м Папою Римським Франциском та передала йому один із символів незламності України. За це артистку захейтили в соцмережах.

Відео із зустрічі з’явилося у соцмережах Кароль.

Читайте також:

Тіна Кароль прийшла до Папи Римського

Співачка передала понтифіку, який закликає до миру, але по факту мало що для цього робить, оригінал щоденника восьмирічного хлопчика Єгора з Маріуполя. Він написав його у підвалі. Щемливі рядки, де Єгор нотує, що в нього "сьогодні померли дві собаки, бабуся Галя й улюблене місто Маріуполь" почули в усьому світі. Рядки з щоденника часто цитував на своїх виступах Президент України Володимир Зеленський. 

Фрагмент щоденника хлопчика Єгора. Фото: Google

"Те, що щоденник Єгора відтепер у Ватикані, — це винятковий момент істини. Цей щоденник, як послання до Бога, уособлює в собі не тільки біль, він уособлює у собі відвагу цілого покоління дітей, які сьогодні переживають війну проти України. Моя зброя — це слово, а мої обладунки — це вчинки", написала Кароль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Реакція соцмереж

В коментарях під відео українці обурені, що співачка віддала саме оригінал щоденника. Більшість користувачів соцмереж вважають, що йому місце в Україні, в музеї. А у Ватикані про нього просто забудуть. 

Також чимало підписників Кароль висловили свою позицію щодо самого Папи Римського.

  • Це тільки для нас важливий, цей щоденник! А там в тому кріслі сидить "зло в рясі". Тільки час витратили.
  • Старе пердло, яке також винне в тому, що гинуть українські люди і діти.
  • Шкода, що ви викинули той щоденник. Краще б в музей української війни віддати, а так його знищить Папа.
  • Поважаю Тіну як жінку та співачку, але це взагалі не має сенсу. Майже 500 днів війни видно що, Папа Римський має таке ж відношення до Бога, як і Путін — ніякого… Дуже шкода, біль та розпач.
  • Мені здається, йому все одно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що Папа Римський замовив у режисера Мартіна Скорсезе фільм про Ісуса Христа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB