"Йому байдуже": Тіну Кароль засудили за зустріч із Папою Римським у Ватикані

Тіна Кароль у Ватикані. Фото: Instagram/franciscus

Співачка Тіна Кароль відвідала Ватикан. Там вона зустрілася з 266-м Папою Римським Франциском та передала йому один із символів незламності України. За це артистку захейтили в соцмережах.

Відео із зустрічі з’явилося у соцмережах Кароль.

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Співачка передала понтифіку, який закликає до миру, але по факту мало що для цього робить, оригінал щоденника восьмирічного хлопчика Єгора з Маріуполя. Він написав його у підвалі. Щемливі рядки, де Єгор нотує, що в нього "сьогодні померли дві собаки, бабуся Галя й улюблене місто Маріуполь" почули в усьому світі. Рядки з щоденника часто цитував на своїх виступах Президент України Володимир Зеленський.

Фрагмент щоденника хлопчика Єгора. Фото: Google

"Те, що щоденник Єгора відтепер у Ватикані, — це винятковий момент істини. Цей щоденник, як послання до Бога, уособлює в собі не тільки біль, він уособлює у собі відвагу цілого покоління дітей, які сьогодні переживають війну проти України. Моя зброя — це слово, а мої обладунки — це вчинки", — написала Кароль.

Реакція соцмереж

В коментарях під відео українці обурені, що співачка віддала саме оригінал щоденника. Більшість користувачів соцмереж вважають, що йому місце в Україні, в музеї. А у Ватикані про нього просто забудуть.

Також чимало підписників Кароль висловили свою позицію щодо самого Папи Римського.

Це тільки для нас важливий, цей щоденник! А там в тому кріслі сидить "зло в рясі". Тільки час витратили.

Старе пердло, яке також винне в тому, що гинуть українські люди і діти.

Шкода, що ви викинули той щоденник. Краще б в музей української війни віддати, а так його знищить Папа.

Поважаю Тіну як жінку та співачку, але це взагалі не має сенсу. Майже 500 днів війни видно що, Папа Римський має таке ж відношення до Бога, як і Путін — ніякого… Дуже шкода, біль та розпач.

Мені здається, йому все одно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС. Також ми розповідали, що Папа Римський замовив у режисера Мартіна Скорсезе фільм про Ісуса Христа.