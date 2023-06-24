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"Ему все равно": Тину Кароль осудили за встречу с Папой Римским в Ватикане

24 июня 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Ему все равно": Тину Кароль осудили за встречу с Папой Римским в Ватикане
Тина Кароль в Ватикане. Фото: Instagram/franciscus
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Тина Кароль посетила Ватикан. Там она встретилась с 266-м Папой Римским Франциском и передала ему один из символов несокрушимости Украины. За это артистку захейтили в соцсетях.

Видео со встречи появилось в соцсетях Кароль.

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Певица передала понтифику, который призывает к миру, но по факту мало что для этого делает, оригинал дневника восьмилетнего мальчика Егора из Мариуполя. Он написал его в подвале. Щемящие строки, где Егор записывает, что у него "сегодня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь" услышали во всем мире. Строки из дневника часто цитировал на своих выступлениях Президент Украины Владимир Зеленский.

Фрагмент дневника мальчика Егора. Фото: Google

"То, что дневник Егора отныне в Ватикане, — это исключительный момент истины. Этот дневник как послание к Богу олицетворяет в себе не только боль, он олицетворяет в себе отвагу целого поколения детей, которые сегодня переживают войну против Украины. Мое оружие — это слово, а мои доспехи — это поступки", написала Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Реакция соцсетей

В комментариях под видео украинцы возмущены, что певица отдала именно оригинал дневника. Большинство пользователей соцсетей считают, что ему место в Украине, в музее. А в Ватикане о нем просто забудут.

Также многие подписчики Кароль высказали свою позицию по отношению к самому Папе Римскому.

  • Это только для нас важен этот дневник! А там в том кресле сидит "зло в рясе". Только время потратили.
  • Старый пердун, который также виноват в том, что гибнут украинские люди и дети.
  • Жаль, что вы выбросили этот дневник. Лучше бы в музей украинской войны отдать, а так его уничтожит Папа.
  • Уважаю Тину как женщину и певицу, но это вообще не имеет смысла. Почти 500 дней войны видно, что Папа Римский имеет такое же отношение к Богу, как и Путин — никакого… Очень жаль, боль и отчаяние.
  • Мне кажется, ему все равно.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль отправила в Херсон после подрыва Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что Папа Римский заказал у режиссера Мартина Скорсезе фильм об Иисусе Христе.

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