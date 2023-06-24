"Ему все равно": Тину Кароль осудили за встречу с Папой Римским в Ватикане
Певица Тина Кароль посетила Ватикан. Там она встретилась с 266-м Папой Римским Франциском и передала ему один из символов несокрушимости Украины. За это артистку захейтили в соцсетях.
Видео со встречи появилось в соцсетях Кароль.
Тина Кароль пришла к Папе Римскому
Певица передала понтифику, который призывает к миру, но по факту мало что для этого делает, оригинал дневника восьмилетнего мальчика Егора из Мариуполя. Он написал его в подвале. Щемящие строки, где Егор записывает, что у него "сегодня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь" услышали во всем мире. Строки из дневника часто цитировал на своих выступлениях Президент Украины Владимир Зеленский.
"То, что дневник Егора отныне в Ватикане, — это исключительный момент истины. Этот дневник как послание к Богу олицетворяет в себе не только боль, он олицетворяет в себе отвагу целого поколения детей, которые сегодня переживают войну против Украины. Мое оружие — это слово, а мои доспехи — это поступки", — написала Кароль.
Реакция соцсетей
В комментариях под видео украинцы возмущены, что певица отдала именно оригинал дневника. Большинство пользователей соцсетей считают, что ему место в Украине, в музее. А в Ватикане о нем просто забудут.
Также многие подписчики Кароль высказали свою позицию по отношению к самому Папе Римскому.
- Это только для нас важен этот дневник! А там в том кресле сидит "зло в рясе". Только время потратили.
- Старый пердун, который также виноват в том, что гибнут украинские люди и дети.
- Жаль, что вы выбросили этот дневник. Лучше бы в музей украинской войны отдать, а так его уничтожит Папа.
- Уважаю Тину как женщину и певицу, но это вообще не имеет смысла. Почти 500 дней войны видно, что Папа Римский имеет такое же отношение к Богу, как и Путин — никакого… Очень жаль, боль и отчаяние.
- Мне кажется, ему все равно.
Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль отправила в Херсон после подрыва Каховской ГЭС. Также мы рассказывали, что Папа Римский заказал у режиссера Мартина Скорсезе фильм об Иисусе Христе.