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Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

28 мая 2023 16:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"
Ирано-американская модель Малага Джабери. Фото: Instagram/sylcannes_photography
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На Лазурном побережье Франции завершился 76-й международный Каннский кинофестиваль. Перед официальной церемонией закрытия внимание на красной дорожке привлекла ирано-американская модель Малага Джабери.

Об этом сообщает Daraj Media.

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33-летняя модель появилась на красной дорожке кинофестиваля в Каннах в платье с глубоким декольте, напоминавшим окружающим виселицу. Таким образом Малага выразила протест против казней в Иране.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Джабери выложила в своих соцсетях ролик с демонстрацией черного платья от Jila Atelier. "Посвящается людям Ирана", — написала она и прикрепила хештег #StopExecutionsInIran ("Остановите казни в Иране").

Отметим, что только на страницу Малаги в Instagram подписано более 4 млн пользователей соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Иранские власти казнили по меньшей мере 582 человек, пытаясь распространить страх среди протеста. В то же время, притязания женщин продолжаются принципиально разными способами, включая подавление протестов насилием и отравление учениц в ряде школ в знак мести за их роль в протестах", — пишет арабское медиа.

Напомним, ранее мы писали, кто получил награды на 76-м Каннском международном кинофестивале. Также мы рассказывали, что пользователи соцсетей раскритиковали Каннский фестиваль за Instagram-десант.

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