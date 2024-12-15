Иранскую певицу Парасту Ахмади хотят казнить за выступление без хиджаба.

Иранская певица Параста Ахмади. Фото: скриншот

Иранскую певицу Парасту Ахмади арестовали за онлайн выступление без хиджаба. Девушке грозит смертная казнь, ведь нынешнее законодательство запрещает появляться на публике без специального наряда.

Об этом пишет арабский информационный телеканал Al Arabiya.

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Артистка Парасту Ахмади надела длинное черное платье и с распущенными волосами выступила онлайн на своем YouTube-канале. Трансляция уже набрала миллион просмотров. Однако девушке угрожает ответственность за такое искусство.

"Я Парасту, девушка, которая хочет петь для людей, которых любит. Это право, которое я не могу игнорировать — петь для земли, которую горячо люблю. Здесь, в этой части нашего любимого Ирана, где история и наши мифы переплетаются, услышьте мой голос в этом воображаемом концерте и представьте прекрасную родину... Я благодарен всем, кто поддержал меня в этих трудных и особых обстоятельствах", — подписала концерт девушка.

Иранская юстиция объявила, что возбудила дело против "группы под руководством певицы", исполнявшей музыку "без соблюдения правовых и религиозных стандартов".

Ахмади же известна своими клипами, в которых нарушает эти правила. Она исполняла песни без платка в поддержку массовых протестов против власти в 2022-2023 годах.

Концерт Парасту Ахмади. Фото: скриншот

Иранское законодательство запрещает женщинам петь соло и появляться на публике без хиджаба. За нарушение Парасту Ахмади грозит наказание — от 10 лет заключения до смертной казни. Эти правила действуют еще с 1979 года, а права женщин остаются одними из главных вопросов общества.

Amnesty International в отчете 10 декабря заявляет, что женщинам в Иране может угрожать даже смертная казнь, если их осудят по закону "О продвижении культуры целомудрия и хиджаба".

Напомним, что погиб основатель всемирно известного бренда одежды Mango. Также известный актер из сериала "Половое воспитание" изнасиловал 26 девушек.