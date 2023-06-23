Ірина Білик показала рідкісне фото молодшого сина

Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Співачка Ірина Білик рідко ділиться інформацією про особисте життя. Але цього разу зірка вирішила попросити батьківську пораду у підписників і задно показала сина від Аслана Ахмадова.

Знімком із дитиною від третього шлюбу артистка поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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Ірина Білик із сином Табрізом. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Ірина Білик на рідкісному фото знялася зі своїм 7-річним сином Табрізом. Артистка попросила фоловерів дати їй педагогічну пораду:

"Цікава ваша думка! Чи потрібно робити зачіску дитині таку, яку вона хоче?", — написала Білик.

Шанувальники активно почали коментувати публікацію. Серед фоловерів відзначився ведучий і шоумен Слава Дьомін.

"Мій син пофарбувався в рожевий колір у 10 років. Я не забороняв. Зате зараз уже ходить із нормальною зачіскою", — написав він.

Сина Табріза Ірині Білик у 2015 році народила сурогатна мати. Хлопчик є другим сином артистки. Батько дитини російський режисер Аслан Ахмадов. У 2021 році пара розлучилася.

Раніше відома українська співачка, телеведуча та народна артистка України Ірина Білик вперше прокоментувала чутки, які ходять навколо її особистого життя. Популярна артистка відреагувала на чутки про роман зі своїм екс–чоловіком, відомим хореографом Дмитром Коляденком.

Співачка Ірина Білик, вже понад три десятиліття на сцені. Цієї весни Заслуженій та народній артистці України виповнилось 53 роки.