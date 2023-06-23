Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ирина Билык показала редкое фото младшего сына arrow

Ирина Билык показала редкое фото младшего сына

23 июня 2023 14:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ирина Билык показала редкое фото младшего сына
Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Ирина Билык редко делится информацией о личной жизни. Но на этот раз звезда решила попросить родительский совет у подписчиков и показала сына от Аслана Ахмадова.

Снимком с ребенком от третьего брака артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Педагогический вопрос

 

Ирина Билык с сыном Табризом. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Ирина Билылик на редком фото позировала со своим 7-летним Табризом. Артистка попросила фолловеров дать ей педагогический совет:

"Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую она хочет?", — написала Билык.

Поклонники активно начали комментировать публикацию. Среди фолловеров отметился ведущий и шоумен Слава Демин.

"Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал. Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", — написал он.

Сына Табриза Ирине Билык в 2015 году родила суррогатная мать. Мальчик является вторым сыном артистки. Отец ребенка русский режиссер Аслан Ахмадов. В 2021 году пара развелась.

Ранее известная украинская певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык впервые прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни. Популярная артистка отреагировала на слухи о романе со своим экс-мужем, известным хореографом Дмитрием Коляденко.

Певица Ирина Билык, уже более трех десятилетий на сцене. Этой весной Заслуженной и народной артистке Украины исполнилось 53 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас