Ирина Билык показала редкое фото младшего сына

Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Певица Ирина Билык редко делится информацией о личной жизни. Но на этот раз звезда решила попросить родительский совет у подписчиков и показала сына от Аслана Ахмадова.

Снимком с ребенком от третьего брака артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Ирина Билык с сыном Табризом. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Ирина Билылик на редком фото позировала со своим 7-летним Табризом. Артистка попросила фолловеров дать ей педагогический совет:

"Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую она хочет?", — написала Билык.

Поклонники активно начали комментировать публикацию. Среди фолловеров отметился ведущий и шоумен Слава Демин.

"Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал. Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", — написал он.

Сына Табриза Ирине Билык в 2015 году родила суррогатная мать. Мальчик является вторым сыном артистки. Отец ребенка русский режиссер Аслан Ахмадов. В 2021 году пара развелась.

Ранее известная украинская певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык впервые прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни. Популярная артистка отреагировала на слухи о романе со своим экс-мужем, известным хореографом Дмитрием Коляденко.

Певица Ирина Билык, уже более трех десятилетий на сцене. Этой весной Заслуженной и народной артистке Украины исполнилось 53 года.