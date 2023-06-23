Ирина Билык показала редкое фото младшего сына
Певица Ирина Билык редко делится информацией о личной жизни. Но на этот раз звезда решила попросить родительский совет у подписчиков и показала сына от Аслана Ахмадова.
Снимком с ребенком от третьего брака артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Педагогический вопрос
Ирина Билылик на редком фото позировала со своим 7-летним Табризом. Артистка попросила фолловеров дать ей педагогический совет:
"Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую она хочет?", — написала Билык.
Поклонники активно начали комментировать публикацию. Среди фолловеров отметился ведущий и шоумен Слава Демин.
"Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал. Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", — написал он.
Сына Табриза Ирине Билык в 2015 году родила суррогатная мать. Мальчик является вторым сыном артистки. Отец ребенка русский режиссер Аслан Ахмадов. В 2021 году пара развелась.
Ранее известная украинская певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык впервые прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни. Популярная артистка отреагировала на слухи о романе со своим экс-мужем, известным хореографом Дмитрием Коляденко.
Певица Ирина Билык, уже более трех десятилетий на сцене. Этой весной Заслуженной и народной артистке Украины исполнилось 53 года.