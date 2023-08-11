Ірина Білик розсмішила кумедним відео з Дмитром Коляденком

Співачка Ірина Білик з хореографом Дмитром Коляденком. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Співачка, телеведуча та народна артистка України Ірина Білик порадувала підписників кумедним роликом зі своїм ексчоловіком, відомим хореографом Дмитрома Коляденком. Пара зробила зупинку на заправці.

Відео Ірина Білик запостила у Instagram.

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Ірина Білик в ролику обурюється, що їй не дісталася "дуже-дуже смачна" сосиска, якою ласував Коляденко. Сама в цей час співачка пила каву. В фіналі відео хореограф ніжно обійняв артистку.

Підписники були у захваті від відео. Дехто навіть порівняв пару з Дженніфер Лопес та Беном Аффлеком, історії кохання яких теж 20 років. "Ви неймовірні", "Сучасна лисиця Аліса та кіт Базіліо! Крута пара!", — пишуть фоловери.

Співачка Ірина Білик з хореографом Дмитром Коляденком. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

У травні Ірина підтвердила, що кохання між ними з Дімою таки є, але більше про свої стосунки вона нічого не розказала. Роман пари тривав кілька років і закінчився у 2006-му. Але в грудні 2022 року вони почали знову з'являтися разом.

Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, за що любить Коляденка.

Раніше Ірина Білик показала рідкісне фото молодшого сина.