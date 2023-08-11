Ирина Билык рассмешила забавное видео с Дмитрием Коляденко

Ирина Билык рассмешила забавным видео с Дмитрием Коляденко
Певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык порадовала подписчиков забавным роликом со своим экс-муем, известным хореографом Дмитрием Коляденко. Пара сделала остановку на заправке.
Видео Ирина Билык запостила в Instagram.
Юмор от Билык и Коляденко
Ирина Билык в ролике возмущается, что ей не досталась "очень вкусная" сосиска, которой лакомился Коляденко. Сама в это время певица пила кофе. В финале видео хореограф нежно обнял артистку.
Подписчики были в восторге от видео. Некоторые даже сравнили пару с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, истории любви которых тоже 20 лет. "Вы невероятны", "Современная лиса Алиса и кот Базилио! Крутая пара!", — пишут фоловеры.
В мае Ирина подтвердила, что любовь между ними с Димой есть, но больше о своих отношениях она ничего не рассказала. Роман пары длился несколько лет и закончился в 2006 году. Но в декабре 2022 года они начали снова появляться вместе.
Напомним, Ирина Билык призналась, за что любит Коляденко.
Ранее Ирина Билык показала редкое фото младшего сына.