Ирина Билык рассмешила забавное видео с Дмитрием Коляденко

Певица Ирина Билык с хореографом Дмитрием Коляденко. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык порадовала подписчиков забавным роликом со своим экс-муем, известным хореографом Дмитрием Коляденко. Пара сделала остановку на заправке.

Видео Ирина Билык запостила в Instagram.

Читайте также:

Юмор от Билык и Коляденко

Ирина Билык в ролике возмущается, что ей не досталась "очень вкусная" сосиска, которой лакомился Коляденко. Сама в это время певица пила кофе. В финале видео хореограф нежно обнял артистку.

Подписчики были в восторге от видео. Некоторые даже сравнили пару с Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, истории любви которых тоже 20 лет. "Вы невероятны", "Современная лиса Алиса и кот Базилио! Крутая пара!", — пишут фоловеры.

Певица Ирина Билык с хореографом Дмитрием Коляденко. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

В мае Ирина подтвердила, что любовь между ними с Димой есть, но больше о своих отношениях она ничего не рассказала. Роман пары длился несколько лет и закончился в 2006 году. Но в декабре 2022 года они начали снова появляться вместе.

Напомним, Ирина Билык призналась, за что любит Коляденко.

Ранее Ирина Билык показала редкое фото младшего сына.