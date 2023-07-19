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Стильна Ірина Білик влаштувала фотосесію з молодшим сином

19 липня 2023 17:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стильна Ірина Білик влаштувала фотосесію з молодшим сином
Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Ірина Білик порадувала фоловерів рідкісними кадрами зі своїм молодшим сином. Зірка замилувала мережу процесом фотосесії з дитиною

Відео співачка показала у своєму Instagram та TikTok.

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Сімейна фотосесія

Молодшого сина Білик виховує від третього шлюбу з режисером Асланом Ахмадовим. На відео співачка позує весело з дитиною. Для зйомки артистка вбралася у стильний капелюх, чорні сукню та піджак.

Сина Табріза Ірині Білик у 2015 році народила сурогатна мати. Хлопчик є другим сином артистки. Батько дитини російський режисер Аслан Ахмадов. У 2021 році з ним Білик розлучилася.

Раніше відома українська співачка, телеведуча та народна артистка України Ірина Білик вперше прокоментувала чутки, які ходять навколо її особистого життя. Популярна артистка відреагувала на чутки про роман зі своїм ексчоловіком, відомим хореографом Дмитром Коляденком.

Співачка Ірина Білик вже понад три десятиліття на сцені. Цієї весни заслуженій та народній артистці України виповнилось 53 роки.

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