Ірина Білик зізналася, за що любить Коляденко

Співачка Ірина Білик з шоуменом Дмитром Коляденком. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Співачка, телеведуча та народна артистка України Ірина Білик привітала свого екс–чоловіка, відомого хореографа Дмитра Коляденка з днем народження. Шоумен 22-го липня відсвяткував 52-річчя.

З цієї нагоди Ірина Білик зробила відповідний допис у Instagram.

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З днем народження, коханий

Співачка підібрала чимало приємних слів на адресу шоумена. Також артистка зазначила, за що його любить.

Співачка Ірина Білик з шоуменом Дмитром Коляденком. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

"На нас артистів дивляться дуже прискіпливо, звичайно в кожному можна знайти щось цікаве. Скільки років я тебе знаю, Діма, ти завжди був цікавий для мене у всьому! Насамперед, я шаленію від твоєї захопленості цим інколи дивним світом! Ти любиш людей і я люблю тебе за це! Ти диво майстер і актор! З днем народження мій коханий!", — говорить зірка

У травні Ірина підтвердила, що кохання між ними з Дімою таки є, але, більше про свої стосунки вона нічого не розказала. Роман пари тривав кілька років і закінчився у 2006-му. Але в грудні 2022 року вони почали знову з'являтися разом.

Раніше відома українська співачка, телеведуча та народна артистка України Ірина Білик вперше прокоментувала чутки, які ходять навколо її особистого життя.

Співачка Ірина Білик, вже понад три десятиліття на сцені. Цієї весни Заслуженій та народній артистці України виповнилось 53 роки.