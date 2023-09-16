Ирина Билык и Дмитрий Коляденко устроили поцелуи под шампанское

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко снова порадовали фолловеров общим нежным видео. На этот раз пара устроила поцелуи, которые не обошлись без шампанского.

Роликом Билык поделилась в своем Instagram.

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В видео Билык и Коляденко с бокалом игристого показали, как целуются на камеру. Пара даже спорит, кто должен сделать это первым.

Билык время от времени выставляет в сети их совместные видео с Коляденко. Так, пара лакомилась хот-догами на заправке, а позже в ресторане ела суши.

Летом Ирина Билык поздравила своего экс-мужа Дмитрия Коляденко с днем рождения. Певица подобрала немало приятных слов в адрес шоумена. Также артистка отметила, за что его любит.

В 2021 году Ирина Билык объявила о расставании с отцом своего младшего сына Табриза, фотографом Асланом Ахмадовым. В мае Ирина подтвердила, что любовь между ними с Димой есть, но больше о своих отношениях она ничего не рассказала. Роман пары длился несколько лет и закончился в 2006 году. Но в декабре 2022 года они начали снова появляться вместе.

Напомним, Ирина Билык призналась, за что любит Коляденко.

Ранее Ирина Билык показала редкое фото младшего сына.