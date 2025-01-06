Ирина Билык впервые за долгое время показала 9-летнего сына - фото

Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Певица Ирина Билык впервые за долгое время поделилась совместным фото со своим младшим сыном Табризом. Звезда показала, как изменился мальчик.

Снимком исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

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На редком семейном снимке Билык показала, как позирует рядом с сыном возле украшенной новогодней елки.

Певица в розовой курилке и солнцезащитных очках нежно прижимала девятилетнего сына к себе.

Ирина Билык со своим сыном Табризом. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Как считаете, кто главный в этой команде?, — в шутку подписала фото с мальчиком Ирина.

Поклонники в комментариях отметили, что Табриз растет настоящим красавцем и похож на свою звездную маму.

"Мама — красавица, и сын — красавец!

"Такие красивые".

"Какой красавчик рядом с мамой!

"Хорошенький, весь в маму!

Напомним, что Ирина Билык воспитывает сына Табриза от российского фотографа и продюсера Аслана Ахмадова, с которым развелась в 2021 году после почти 10 лет отношений. Мальчик родился с помощью суррогатной матери. Также певица имеет старшего сына Глеба от второго мужа, модели Андрея Оверчука.

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