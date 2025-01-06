Ирина Билык впервые за долгое время показала 9-летнего сына - фото

Ирина Билык впервые за долгое время показала младшего сына
Певица Ирина Билык впервые за долгое время поделилась совместным фото со своим младшим сыном Табризом. Звезда показала, как изменился мальчик.
Снимком исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.
Ирина Билык показала сына от экс-супруга
На редком семейном снимке Билык показала, как позирует рядом с сыном возле украшенной новогодней елки.
Певица в розовой курилке и солнцезащитных очках нежно прижимала девятилетнего сына к себе.
"Как считаете, кто главный в этой команде?, — в шутку подписала фото с мальчиком Ирина.
Поклонники в комментариях отметили, что Табриз растет настоящим красавцем и похож на свою звездную маму.
"Мама — красавица, и сын — красавец!
"Такие красивые".
"Какой красавчик рядом с мамой!
"Хорошенький, весь в маму!
Напомним, что Ирина Билык воспитывает сына Табриза от российского фотографа и продюсера Аслана Ахмадова, с которым развелась в 2021 году после почти 10 лет отношений. Мальчик родился с помощью суррогатной матери. Также певица имеет старшего сына Глеба от второго мужа, модели Андрея Оверчука.
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