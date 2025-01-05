MÉLOVIN став хрещеним батьком — з ким поріднився співак

Співак MÉLOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Менш як тиждень тому співак MÉLOVIN презентував moob-video до пісні "Новорічна-2". Тоді він натякнув, що готовий до батьківства. А вже в неділю, 5 січня, артист став хрещеним батьком.

Про це MÉLOVIN повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

MÉLOVIN став хрещеним батьком

Зірковий уродженець Одеси став хрещеним батьком переможців телепроєкту "Моя суперродина" на каналі "ТЕТ". Нещодавно в Анни Герман та Дмитра Бурлаки народився син Тимофій. На хрестини MÉLOVIN з’явився в масивному чорному пальто та не приховував свого щастя.

"Хай життя твоє буде яскравим та сповненим щасливими пригодами, підтримкою Всесвіту, та любовʼю, Тимофію", — зазначив 27-річний співак.

MÉLOVIN побажав батькам мудрості та "безумовної любові у вихованні маленького принца".

"А я тепер — завжди поруч. З любовʼю, хрещений батько", — підсумував титулований артист.

В коментарях під публікацією представника України на Євробаченні-2018 привітали його шанувальники та підписники.

Рік починається з неймовірної милоти. Вітання!

Уявляю як ця мить була приємно хвилюючою для тебе. З таким хрещеним батьком малюк буде під особливим захистом та щасливим.

Це неймовірно зворушливо! Переконана, що одного дня ви станете прекрасним батьком і для своїх дітей, який подарує стільки ж тепла й любові, скільки ви випромінюєте зараз!

Нагадаємо, раніше ми писали про зради колишнього хлопця MÉLOVIN. Також ми розповідали, що принц Гаррі на рідкісному фото показався з підрослим сином.