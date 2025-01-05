MÉLOVIN став хрещеним батьком — з ким поріднився співак

Співак MÉLOVIN став хрещеним батьком — відео
Менш як тиждень тому співак MÉLOVIN презентував moob-video до пісні "Новорічна-2". Тоді він натякнув, що готовий до батьківства. А вже в неділю, 5 січня, артист став хрещеним батьком.
Про це MÉLOVIN повідомив у своїх соцмережах.
MÉLOVIN став хрещеним батьком
Зірковий уродженець Одеси став хрещеним батьком переможців телепроєкту "Моя суперродина" на каналі "ТЕТ". Нещодавно в Анни Герман та Дмитра Бурлаки народився син Тимофій. На хрестини MÉLOVIN з’явився в масивному чорному пальто та не приховував свого щастя.
"Хай життя твоє буде яскравим та сповненим щасливими пригодами, підтримкою Всесвіту, та любовʼю, Тимофію", — зазначив 27-річний співак.
MÉLOVIN побажав батькам мудрості та "безумовної любові у вихованні маленького принца".
"А я тепер — завжди поруч. З любовʼю, хрещений батько", — підсумував титулований артист.
В коментарях під публікацією представника України на Євробаченні-2018 привітали його шанувальники та підписники.
- Рік починається з неймовірної милоти. Вітання!
- Уявляю як ця мить була приємно хвилюючою для тебе. З таким хрещеним батьком малюк буде під особливим захистом та щасливим.
- Це неймовірно зворушливо! Переконана, що одного дня ви станете прекрасним батьком і для своїх дітей, який подарує стільки ж тепла й любові, скільки ви випромінюєте зараз!
Нагадаємо, раніше ми писали про зради колишнього хлопця MÉLOVIN. Також ми розповідали, що принц Гаррі на рідкісному фото показався з підрослим сином.
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