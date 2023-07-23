Ирина Билык призналась, за что любит Коляденко

Певица Ирина Билык с шоуменом Дмитрием Коляденко. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

Певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык поздравила своего экс-супруга, известного хореографа Дмитрия Коляденко с днем рождения. Шоумен 22 июля отпраздновал 52-летие.

По этому случаю Ирина Билык сделала соответствующий пост в Instagram.

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Певица нашла немало приятных слов в адрес шоумена. Также артистка призналась, за что его любит.

Певица Ирина Билык с шоуменом Дмитрием Коляденко. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

"На нас артистов смотрят очень придирчиво, конечно в каждом можно найти что-то интересное. Сколько лет я тебя знаю, Дима, ты всегда был интересен для меня во всем! Прежде всего, я в восторге от твоей увлечённости этим иногда странным миром! Ты любишь людей и я люблю тебя за это! Ты чудо мастер и актер!", — говорит звезда

В мае Ирина подтвердила, что любовь между ними с Димой все же есть, но больше о своих отношениях она ничего не рассказала. Роман пары длился несколько лет и закончился в 2006 году. Но в декабре 2022 года они начали снова появляться вместе.

Ранее известная украинская певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык впервые прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни.

Певица Ирина Билык, уже более трех десятилетий на сцене. Этой весной Заслуженной и народной артистке Украины исполнилось 53 года.