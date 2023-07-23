Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ирина Билык призналась, за что любит Коляденко arrow

Ирина Билык призналась, за что любит Коляденко

23 июля 2023 15:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ирина Билык призналась, за что любит Коляденко
Певица Ирина Билык с шоуменом Дмитрием Коляденко. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык поздравила своего экс-супруга, известного хореографа Дмитрия Коляденко с днем рождения. Шоумен 22 июля отпраздновал 52-летие.

По этому случаю Ирина Билык сделала соответствующий пост в Instagram.

Читайте также:

С днем рождения, любимый

Певица нашла немало приятных слов в адрес шоумена. Также артистка призналась, за что его любит.

 

Певица Ирина Билык с шоуменом Дмитрием Коляденко. Фото: instagram.com/bilyk_iryna/

"На нас артистов смотрят очень придирчиво, конечно в каждом можно найти что-то интересное. Сколько лет я тебя знаю, Дима, ты всегда был интересен для меня во всем! Прежде всего, я в восторге от твоей увлечённости этим иногда странным миром! Ты любишь людей и я люблю тебя за это! Ты чудо мастер и актер!", — говорит звезда

В мае Ирина подтвердила, что любовь между ними с Димой все же есть, но больше о своих отношениях она ничего не рассказала. Роман пары длился несколько лет и закончился в 2006 году. Но в декабре 2022 года они начали снова появляться вместе.

Ранее известная украинская певица, телеведущая и народная артистка Украины Ирина Билык впервые прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни.

Певица Ирина Билык, уже более трех десятилетий на сцене. Этой весной Заслуженной и народной артистке Украины исполнилось 53 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз