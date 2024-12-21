Ирина Федишин показала, как с мужчиной отдыхает в США - фото

Ирина Федышина. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком, находится в США на гастролях. Несмотря на насыщенный концертный график, семья нашла время для развлечений.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото отдыха.

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Уже около месяца исполнительница находится за океаном, где дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

В перерыве между выступлениями певица и ее муж выделили время на маленьком семейном уикенде. Семья съездила на один из популярных в США горнолыжных курортов Миннеаполиса в штате Миннесота.

Певица Ирина Федишин. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Сама не знаю, как нам так удается, но мы успели уже побывать и на американских горках", — поделилась певица.

В своем блоге Федишин поделилась счастливыми фотографиями с мужем. Супруги позировали в лыжных костюмах на фоне заснеженных пейзажей.

Ирина Федишин с мужем. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ранее Ирина Федишин сообщила, где будет встречать Новый год.

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