Стало відомо де та з ким зустріне Новий Рік 2025 Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин з чоловіком. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин зараз перебуває в Північній Америці з благодійним різдвяним туром. Повертатися на свята до рідного Львова 37-річна артистка з чоловіком та двома синами не планує.

Новини.LIVE розкаже, де зустрічатиме 2025-й рік артистка.

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Де зустріне 2025-й рік Ірина Федишин

Співачка щільно дає концерти в містах Канади та США і буквально живе в літаках та автобусах. Її, як і в попередньому турі, супроводжує чоловік Віталій Човник. Він не тільки коханий артистки, але й її продюсер, менеджер.

Саме він стане ведучим новорічної вечері та зустрічі 2025-го року в одному з закладів на Мангеттені, в Нью-Йорку (США). Саме там виступатиме Ірина Федишин.

"Запрошуємо вас на спеціальну новорічну програму IRINA FEDERATION, яка стане незабутнім святом у найказковішу ніч року", — йдеться в описі під заходом.

Про яку саме Федерацію мала на увазі співачка, поки що не йдеться. Ціна квитків на новорічну ніч з Федишин — від 59 до 200 доларів.

Афіша новорічного концерту Ірини Федишин. Фото: сайт артистки

Згідно з концертним розкладом, Федишин з родиною пробудуть в Нью-Йорку недовго. Бо вже 2 січня в неї заплановане шоу на іншому кінці США — Лос-Анджелесі (Каліфорнія). До Європи співачка повернеться також в січні. Вже 8 та 9 числа в неї заплановані виступи в Чехії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кіберзлочинці зробили з Ірини Федишин біженку у США. Також ми розповідали, що на тлі хейту співак Олег Винник переніс свій концерт у Варшаві.